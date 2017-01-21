〈時評〉綠能建設4,200億、地熱不到千分之一

在媒體上看到行政院預計將投入4,200億元來打造綠能基礎建設。我看到這個消息就立即想到，地熱發電到底會佔多少錢呢? 於是，我看所有相關的新聞，結果令人大吃一驚，原來所謂4,200億元是由台電公司接下來幾年内投資到綠能發電的經費。其中，最多是海上風力發電大約2,000億元、海上變電站1,140億元，投資光電70億元、智慧電錶337億元，就是沒有看到地熱發電。找了又找，看到最底下的報導，台電公司再生能源處陳一成處長說，台電接下來這15年在地熱發電方面，目前想法是在綠島與工研院合作的400KW的試驗性機組。以我對綠島的瞭解，在綠島的紫坪地方有地熱、也就是朝陽溫泉旁邊的紫坪地方挖井數百公尺就可以得到高温熱源，那麼400KW包括挖井費用及發電機組可能連1億元都不需要。而台電陳一成處長説在台東做深層地熱的研究，也只是「研究」而已，能夠發出多少電也完全不知道。換句話講，我們看到的是4,200億元的綠能基礎建設之中，用在地熱發電的部份只有1億元，而最多大概也只有10億元吧，也就是說最多不到總經費的千分之二。

地熱發電為什麼這麼不被政府重視呢？當然跟這幾年能源局的地熱推動不力，以及能源國家型計畫(NEP2)的地熱研究花了國家5.4億元却連一度電都發不出來脫不了關係。

正好在一個星期前 (1月12日)，我參加第二期能源國家型計畫(NEP2)地熱成果發表會。由於，當天下午還有另一場更有趣的循環經濟的研討會，因此我在NEP2的研討會只參加了上午的部分，以及看了壁報論文。有兩件事情讓我嘆為觀止，一個是「北部鑚井計畫」用兩年時間及2億元，在宜蘭三星紅柴林挖井的計畫，此計畫主持人中大王乾盈教授一派輕鬆的說 :「我們在這個計畫裡面學到重要知識是，四梭砂岩不是蓋層、也不是地熱儲集層，地熱熱源應該在四棱砂岩以下」。天呀！花2億元學到這樣一句話，而且還一派輕鬆完全没有為選址不正確、井底温度過低，而覺得有負衆望。

事實上，去年初我一直與NEP2相關計畫主持人爭論2號井選址的問題。我主張另外一口井不應該挖在雪山山脈的地層，就像現在的NEP2第二口井一樣。我說在那邊不會有足夠發1MW的熱源。但主事者不聽，落得NEP2第二口井底温度過低 (102℃) 不只無法發電、更因無湧水、連温泉SPA的用途也沒有。

第二件事，在壁報論文上面，我還看到一個已故的地熱主軸主持人楊燦堯教授壁報論文，我看了真的不敢相信自己的眼睛。因為，日前「台大論文造假事件」正鬧得沸沸揚揚。已經死去兩年的楊燦堯教授如今又被掛名到這一篇論文上面。 現在各界都主張掛名者要對論文的內容負責。那麼已經過世兩年的楊燦堯教授，又如何對這篇論文的內容負責呢？我猜測這是論文的第一作者至少是作者之一，他們是楊教授生前的學生，感念楊教授提供研究資源讓他們來讀博士班或做博後，因此就在論文放上楊教授的名字。但是，正確的做法應該是寫在感謝的地方，而不是列名共同作者。NEP2的相關人員在正式的成果報告的時候，竟然忽略了這件事情，沒有指出「這件事情，如此處理是不妥的！」，也是令我百思不得其解，看來造假 (或者説疏於督導)，在台灣並不會那麼快消失。

接著，我們來看一下台電公司只願意花千分之二的經費，甚至是萬分之二的經費來做地熱發電基礎建設，那麼台灣地熱發電真的就會一籌莫展嗎？我不認為如此。例如說，我們蘭陽地熱資源公司，已經在清水地熱9號井建立起發電機組測試灘頭堡，雖然我們沒有拿到清水地熱發電的BOT標案，我們與宜蘭大學合作，在2月2日開始啟動6個月連續運轉的地熱發電機組的測試 - 100KW的機組。

台電公司綠島計劃要發電400KW，那我們只要提供四台100KW機組過去，就可以連續運轉發電了，當然這還要看台電公司的臉色。其他，還有幾個地熱資源區如土場、瑞穗、金崙、知本等，我們也正在努力探測、規劃與突破。相信今年就會有新成果，請大家拭目以待！！