簡又新專欄─另一角度剖析川普當選  竟與美國「能源地圖」相符？

(台灣英文新聞/台北報導) 美國總統當選人川普一向不相信氣候變遷議題的真實性，認為「氣候變遷」是他國創造出來意圖破壞美國經濟發展的詭計，誓言當選後要退出巴黎協定，拿回發展能源的自主權，令11月份的聯合國氣候變化綱要公約大會瀰漫一股低迷氣氛。

其實觀察川普任命的幕僚團隊，就可以看出川普對於巴黎協定的態度，如環保署長，川普與所屬的共和黨一向被稱為氣候變遷懷疑人士，認為就算地球無人居住也仍存在氣候變遷，如冰河時期，但氣候變遷背後最主要的想法是人為排放過多二氧化碳，溫室氣體的排放速度過快產生地球浩劫。

這背後牽涉到的最大利益是能源產業，過去5年在歐巴馬任內，美國為了降低排碳量，已沒有再建造新的火力發電廠，讓美國產煤州的民眾無以為繼，因此競選期間川普在承諾要讓產煤州繼續回復生產，重新帶動地方產業發展、人口回流，普遍受到民眾歡迎。

因此分析川普於此次總統大選的當選原因，最重要其實就是經濟議題，與美國的「能源地圖」有高度相關性。首先，美國約有25州是產煤州，散落在中西部，這些州自國際經貿交流的獲益又較少，普遍不支持希拉蕊的自由貿易說。

其次，美國最大的石油州包括德州、北達科他州、加州、奧克拉荷馬州和阿拉斯加州，其中只有加州是全國最支持環保、高科技重地、且傳統上支持民主黨，才會倒向希拉蕊，其餘都是川普獲選。

第三，如賓州、維吉尼亞州、俄亥俄州產頁岩油，也都是川普當選，而在風力發電方面，阿肯色州、路易斯安那、密西西比、南北卡羅來納州和佛羅里達州，這些風能發展較差的地區票源都流向川普，西岸風能發展較好的大州票源則是希拉蕊的天下。

第四種是太陽能發電的使用效率，太陽能發電較良好的州如夏威夷、內華達、紐澤西、墨西哥州等地，希拉蕊贏了九個州，因此可以觀察，只要再生能源發展良好、能對環保有實質貢獻的州，就會是民主黨勝選之處，因此這次大選各州的能源產業結構與發展情況很大程度影響了投票行為。

美國的物理學會會長在英國《自然》(Nature)期刊發表，川普是美國首位「反科學」的總統，宣稱這種後果將非常嚴重，對世界影響重大，且共和黨內部曾有許多言論誓言刪減環保署預算，若加上川普新提名的、不信任氣候變遷的大法官，則環保署未來在最高法院的官司也不見樂觀。

目前已有三百多個美國企業站出來呼籲川普遵守聯合國氣候變化綱要公約，以符合世界期待與正確道路，各國也希望美國這世界第一大經濟體能真正建立在低碳經濟上，否則未來世界對抗氣候變遷的方向與力道，將面臨在不可預測的灰暗前景。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。