「還沒準備好」 紐時評川普團隊：一場災難

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 美國新任總統川普在20日正式就職。鑑於川普出身政治素人，加上他競選以來一路的大砲式發言，民眾期待新任執政團隊能扮演良好輔助角色，補足川普專業上的不足，適時拉住他不時脫韁言行。

《紐約時報》專欄作家保羅·克魯曼Paul Krugman（他同時也是知名經濟學家）攤開檢視川普團隊名單，得出的結論卻不那麼樂觀。克魯曼首先點名川普提名的教育部長Betsy DeVos、國家安全事務副助理Monica Crowley、國務卿 Rex Tillerson。

DeVos的決策攸關美國下一個世代的發展，卻連基本的教育名詞都不甚了解，不清楚規範特殊教育事項的聯邦法律，更支持教師攜帶槍枝到校。Crowley則是甫提名就遭爆她過去的學術著作多涉抄襲。川普整個國家安全團隊布局緩慢，許多職位仍空著，克魯曼懷疑新任國安官員有多少人已閱讀過舊政府提供的國情簡報。

負責外交事務的國務卿Tillerson發言卻不經深思熟慮。他先前一派輕鬆表示，美國會阻絕中國到南海基地所有通路，絲毫沒有意識中國可能因此誤解成美國威脅「進入戰爭」的挑釁。

克魯曼歸結，川普沒有發揮他的生意頭腦，指派專業人士到適合的位置。反而物以類聚，選了一群跟他擁有類似缺點的人，短視、自傲、對自己即將掌管的專業領域一知半解。（因為川普更這些人一起共事會比較舒服？）未來四年，執政團隊將無法彌補川普的缺失，只是放大弱點。

團隊的特質如何，很重要嗎？

克魯曼將川普新政府的情形類比到小布希執政時期，指出指派的施政團隊不當，會造成政府無能，面對重大危機時束手無策。小布希的團隊也是一群依恃裙帶關係，彼此連結密切卻缺乏專業知識的官員組成，於是卡崔娜襲捲美國時就是團內外災難。

危機是任何總統任內都不可避免的，端看執政者如何處理。克魯曼在文中預測，新政府的言行、共和黨在國會的多數席次，會助長川普達成完全執政，新的政策效果會比預期來得快。政府今年將面臨的執政危機顯而易見：健保崩毀、一場貿易戰爭、與中國正面軍事衝突。

即便上述危機沒有發生，或是美國僥倖避開了，還是有些無法預期的事情會突然爆發。克魯曼指出，在國內，貿然鬆綁金融監管體系可能帶來新的金融危機。國外呢，川普的好友普丁也是顆未爆彈，不曉得何時會掀起外交風暴。

真正的危機需要正面、確實的應對方法

不是一兩則憤怒的推特發文，或央求在FBI、克林姆林的朋友動些手腳幫忙轉移媒體焦點就能天下太平了。要能沉著對應威脅美國的危險，掌權者應有一定的智慧、掌握全局的氣度。克魯曼直言，目前川普身邊幾乎沒有人符合標準。新團隊裡大概只有候任國防部長 James N. Mattis能稍微沾上邊，但他的綽號偏偏是「瘋狗」。

全文總結，登上高位的將是一個空前無能，對治理一竅不通、毫無準備的團隊。美國可預見的未來無疑是場「大災難」。