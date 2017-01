網友眼尖：川普就職演說 抄襲蝙蝠俠！

(台灣英文新聞 蔡佳穎/綜合外電報導) 川普(Donald Trump)在美東時間20日中午宣誓就任美國第45位總統,並發表20分鐘的演說,演說強調將帶領美國人重返榮耀,讓美國再次偉大,但眼尖的網友發現,川普的演說稿竟有一句與蝙蝠俠台詞相同。

川普的就職演說開頭批評華府腐敗的體制,他表示已經有太長一段時間,一小群人在首都盡享政府利益,人民卻必須背負代價,指出今天這個交接儀式有特別的意義,因為這不只是政權轉移,「而是將權力從華盛頓的手中交回給你們,人民。」

其中「將權力從華盛頓的手中交回給你們,人民(giving it back to you, the people)」這句話,與電影《蝙蝠俠:黑暗騎士崛起》裡頭,由湯姆哈迪(Tom Hardy)所飾演的反派角色班恩(Bane)所說的其中一句台詞一模一樣。

當時班恩在控制高譚市、並清除該市的警察和相關權力官員後,對高譚市民這麼說,「我們已經將高譚市從貪污腐敗、從那些用盡一切謠言和空話的世世代代壓迫者與權貴們手中拯救出來!現在我們將他交回給你們,人民(we give it back to you, the people)。」

川普是電影《蝙蝠俠》的愛好者,但這相同的台詞到底是刻意安排,抑或出於巧合呢?留給觀眾無限遐想。