川普就職典禮場外混亂  華盛頓特區抗議四起

(台灣英文新聞 /台北綜合報導) 川普於美東時間20日中午(台灣時間21日凌晨1時)在華盛頓國會山莊宣誓就任美國第45任總統，但在川普就職典禮當天，場外早已有大批民眾遊行示威，抗議川普「他不是我的總統」。

上午9時左右，50多人組成的抗議遊行隊伍從能源部大樓前出發，穿過大部分封閉的街道，到達住宅區，抗議者高喊「這是我們的土地」，表示迫切要求提供基本的環境保護和改善窮人住房條件。

參加遊行的漢娜·瓊斯(Hannah Jones)說，「我們在這裡是要提醒大家注意，川普與那些破壞人們用水而獲取利益的公司有關聯。」

也有民眾高喊反川普口號，企圖堵塞就職遊行路線，由於不滿被員警驅趕，有示威民眾於是砸石頭打破商店窗戶抗議。警方見狀發射催淚彈驅離，隨後以破壞公物為由逮捕滋事份子，目前已至少217人被捕。

《蘋果》報導，川普宣誓後舉行的就職巡遊，原訂下午3時由國會山莊出發，包括正副總統在內逾8,000人巡遊隊伍，沿賓夕凡尼亞大道步行至白宮。

但巡遊街道附近早上卻突然發生大型示威，一群穿黑衣的年輕人突然從人群中竄出，他們推倒街上的垃圾桶，還砸毀美國銀行與麥當勞、星巴克的玻璃窗，有人則舉著「讓種族主義者再次害怕」的標語，警方逮捕約95人。

受示威影響，巡遊推遲逾半小時才開始，而且川普及第一夫人瑪蓮妮亞，一直沒離開專車，甚至連車窗也沒有放下；直至距離終點白宮只有兩個街口時，兩人才下車揮手，街邊兩旁圍觀隨即往前衝，現場相當混亂。

居住在華盛頓的退伍軍人Tim，與女兒到國家廣場公園，舉起「川普是騙子」、「拿出你的稅單」等紙牌，抗議川普成為新總統，並不時與場內川普支持者互相「辯論」議政。Tim坦言，對美國前途感到憂慮，「從沒有見過像川普般無恥的總統」，又指未來四年會繼續到處抗議，發出反對聲音。

但就職典禮場外仍有支持川普的宗教組織，舉起大型橫額，上面寫有「停止墜胎」、「禁止肛交」、「杜絕伊斯蘭」等字眼，代表拿著大聲公為川普就職打氣，未有人阻止或發生爭執。

好萊塢群星聚集抗議

而好萊塢群星也聚集抗議。《法新社》報導，重多好萊塢明星包含勞勃狄尼洛、茱莉安摩爾等藝人，則都聚集在紐約的川普國際酒店大廈前，與民主黨出身的紐約市長比爾白思豪和近萬名群眾一起示威反川普，引發熱議。

其中，在選前就撻伐川普不遺餘力的性格男星勞勃狄尼洛，是當晚第一個上台對群眾喊話的藝人，他在台上念了數則關於總統大選的惡性評論，並形容川普「是這個國家以及這個城市的惡例子」。

而之前因為在實境秀《SNL》上模仿川普，與本尊在推特上進行過數場舌劍唇槍戰爭的男星亞歷鮑德溫表示：「這些人根本就是一個恥辱，但仍然還有希望，川普跟彭斯認為你們將會躺下，但我們紐約客絕對不輕易順著他們的心意！」

導演麥可摩爾則語重心長地說道：「我們正處於歷史上非常危險的一個時刻，即使你已經預測到情況會很糟糕，但這一切只會持續變得更慘烈，唯一的好消息就是站在我們這邊的人比他們那邊的人還要多。」

而在漫威電影裡飾演「綠巨人浩克」、平常也十分關心各種社會議題的男星馬克魯法洛則上台表示：「我們今晚都在這邊守護對我們來說相當珍貴的東西，也就是彼此」。

在影集《慾望城市》中扮演女強人米蘭達的女星辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)則以身為LGBT族群之一的身分，上台對鼓舞那些被川普鄙視過的LBGT及其他種族的人們表達支持。