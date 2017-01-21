川普就職：保護主義一切以美國優先   「讓美國再次偉大」

(台灣英文新聞 /台北報導) 川普（Donald Trump）在美東時間20日中午(台灣時間21日凌晨1時)宣誓就任美國第45位總統，並發表20分鐘的演說，演說強調今後將不再遺忘那些被漠視的美國人，將權力從華府還政於民，帶領美國人重返榮耀，讓美國再次偉大，而這將從政府體制、改善社會現象和外交政策開始。

川普在演說開頭表示，「今天這個交接儀式有特別的意義，因為這不只是政權轉移，而是將權力從華盛頓的手中交回給你們，人民。」強調將把人民長期以來受華府政客剝奪的權力，還給人民。

他批評華府腐敗的體制，表示已經有太長一段時間，一小群人在首都盡享政府利益，人民卻必須背負代價，華盛頓富裕了，但人們並沒有享受到財富，政治人物成功了，工作機會卻外流、工廠關閉，這些體制在在都只有保護他們，而不是我們國家的人民。

川普說，「真正重要的不是哪個政黨領導國家，而是國家是否為人民所領導。2017年的1月20日將被記起，因為我國被遺忘的人們將不會再被遺忘。」

提到當今的社會現象，川普稱，這就好像是一場「大屠殺」，人們想要住在安全的社區、想要孩童受好的教育、找到好工作，這是最合理的要求；但現今，許多母親和孩子困在貧窮生活裡無法自主，荒廢的工廠遍佈全國，教育體系有錢、卻仍剝奪年輕學子獲取知識的權利，而毒品、槍隻和犯罪氾濫已經不知不覺奪走許多生命，奪走我們國家未開發的潛力，而「這場美國大屠殺現在就必須停止。」

話鋒一轉提到外交政策，川普批評，數十年來，美國只是一味成就他國工業、軍事活動、讓其他國家強大，卻犧牲了自己的財富、強盛與自信，「但現在開始，一個新的願景將會在我們土地上展開。從今天起，將會只有美國優先、美國優先。」

這樣的做法包括，未來所有的貿易、稅制、移民和外交政策都將以美國勞工及家庭為優先考量，「保護我們的邊界、產品、公司和工作機會，保護主義將會讓我們再次強大，而美國也即將再次勝利，贏回我們的工作、邊界、財富和我們的夢想。」並遵循買美國貨和雇用美國人兩個簡單法則。

「空談的時代已經過去，現在該起而行動了」，川普說。

最後他以「讓美國再次強大，讓美國再次富裕，讓美國再次驕傲，讓美國再次安全」作結，強調他會與全國人民齊心，帶領國家團結一致，讓美國再度偉大。

支持者認為他的演說充滿動力，是對美國人民最好的鼓舞，但反對者批評，他的演說內容空泛，充滿激情的字眼卻不見具體政策，無益於治理國家。