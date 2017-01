川普宣誓就職 蔡總統推特發文恭賀

(台灣英文新聞 /台北綜合報導) 川普(Donald Trump)今(21)日宣誓就任美國第45位總統,總統蔡英文第一時間在推特發文,恭喜川普。她說,民主將台灣與美國緊密連結在一起,她期待深化台美的友誼與夥伴關係。

總統府也發表聲明指出,美國新任總統川普、副總統彭斯(Mike Pence)於美東時間1月20日正式就職,總統蔡英文今天代表台灣人民向川普總統及彭斯副總統表達祝賀。

蔡總統認為,美國是台灣在國際上最重要的盟友,雙方在自由、民主與人權上分享共同的價值,長久以來雙方在政治、經貿、安全與文化等等領域緊密的合作,不僅累積了兩國人民深厚的友誼,對於亞太地區的和平、穩定與繁榮更有積極的貢獻。

蔡總統期待,未來美國新政府在川普總統帶領下,台美關係能在既有良好的基礎上有更進一步的發展與合作,對兩國乃至於國際社會能有更多的助益。

Congratulations @realDonaldTrump. Democracy is what ties Taiwan and the US together. Look forward to advancing our friendship & partnership.