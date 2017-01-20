天津山寨調味料　貼標知名品牌銷全中國　

（台灣英文新聞 施家恩／綜合外電報導）中國再爆黑心食品，多家知名食品品牌的調味料產品遭山寨，這些山寨調味料下肚後恐傷肝腎或致癌。媒體報導，山寨黑心調味料銷往中國各地已逾十年。

中國《新京報》接獲讀者爆料報導，位於天津市區西南30公里的獨流鎮擁有大量黑心工廠，專門生產山寨調味料，仿冒雀巢、家樂、康寶及李錦記等知名品牌，商品包括雀巢美極鮮露，家樂牌辣鮮露及雞汁等。

當地記者發現，聚集此地的黑心工廠多達50家，生產環境不僅惡劣至極，還添加工業用塩與各式劣質人工色素，成品多以低價賣出，透過物流配送或送貨上門的方式流向全國，包括北京、上海、安徽、江西、福建、山東、四川等地。

報導指出，這些山寨調味料生產持續逾十年，每年產值以億元人民幣計。中國國家食品藥品監督管理總局已下令，要求當地主管機關嚴正調查並破獲不法。

這回旗下多個品牌遭仿冒的雀巢公司，近日發出聲明嚴厲譴責任何山寨食品與飲料製造商，表示會加強與主管機關合作打擊不法。

另一受害品牌李錦記，則是呼籲消費者在知名連鎖超市購買調味料，勿在路邊小攤選購。

CNN Money引用一份2015年報告指出，中國國內近半數食品加工廠生產環境無法符合國際最低標準；2016年年中，雲南官方甚至還破獲一批重達數百噸在1970年代生產的冷凍肉品偷渡入境，同年底，中國國家食品藥品監督管理總局公布前三季食品違規逾50萬件，數量驚人。