國際人權專家支持台灣廢通姦罪

（台灣英文新聞 政治組／綜合報導）近日來台參加國家人權報告審查會的國際專家學者在周五表示，肯定政府計畫將同性婚姻入法，但對於台灣目前仍保留死刑，深感遺憾，呼籲即刻暫停執行死刑，並建議廢除通姦罪，因此法對女性造成極負面影響。

10位國際人權專家來台審查後，周五提出的結論性意見和建議，包括樂見政府計畫將同性婚姻入法，認為這些法律層面的改變若全面實施，將顯現台灣在對抗性傾向和性別認同的歧視上，是亞太地區的先鋒，並鼓勵政府繼續宣揚、保護與實踐女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者和多元性別認同者的權利，並建議政府在法律上承認跨性別者，但專家並指，台灣各級學校提供的性教育內容不夠全面，建議學校提供豐富、正確且最新的性教育課程。

此外，國際學者專家建議台灣應廢除通姦罪，並設法消除大眾對通姦罪廢除後，可能產生對於婚姻和家庭制度的不安。

徐昌錦法官針對1999年至2005年地方法院判決的研究指出，歷年來女性因通姦罪被科刑的人數都比男性要高、且逐年增加，起訴後妻子撤回對丈夫告訴的比例，也一直高於丈夫撤回對妻子告訴的比例。

名作家苦苓日前在媒體上投書表示，台灣的法律規定「夫妻有同居之義務」，卻不是「夫妻有行房之義務」，倘若一位配偶如果長期拒絕與對方行房（例如有些性交時會疼痛或生產後性趣缺缺），對方若有性需求，無可奈何之下與別人性交（不管是嫖妓或外遇），即有可能會被配偶告上「通姦罪」。

長年以來，台灣多數法界與婦團意見，認為台灣也應該儘快將通姦除罪化，法務部過去一直以無社會共識為理由拒絕。