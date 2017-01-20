英國將退單一市場？ 金融巨頭揚言撤出

（台灣英文新聞 李昱德／綜合外電報導）在英國首相德蕾莎·梅伊(Theresa May)發表完脫歐相關演說，確定英國不只會退出歐盟，還會做得徹底、斷的乾淨、也要退出單一市場後，金融市場立刻一片震盪，許多銀行紛紛表示他們將會因此減少在英國的僱員數量，這將大幅減少英國金融業的就業機會。

全球最大風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)的常務董事Mujtaba Rahman指出，由於許多銀行團仍須與歐盟其他27國進行金融業務，一旦英國決定退出單一市場，會對金融業務產生許多阻礙。

他同時也說，一開始英國人似乎會覺得沒什麼感覺，但是時間一長，就會知道這些金融巨頭作出這個決定會對英國經濟產生什麼影響。

事實上，梅伊退出歐盟單一市場的言論發表後，金融業巨頭們爭先恐後表態，表示他們將取消部分英國業務以避免利潤的損失，這其中一部分源自於失去歐盟會員國身份後，非歐洲公民身份的不便利性。

瑞銀集團(UBS Group AG)的董事長阿克塞爾·韋伯(Axel Weber)在達沃斯(Davos)的全球經濟論壇(World Economic Forum)上宣布，將會把在英國5000員工的其中1000人轉移到歐陸，以繼續享受歐盟單一市場的優勢。

英國最大銀行團匯豐集團(HSBC)隨後也發表聲明，由於英國退出單一市場將影響該公司大約20%的利潤，集團將把受影響業務的1000人遷至巴黎。

英國另一家商業銀行駿懋銀行(Lloyd)的執行長Inga Beale也決定跟進，在歐陸迅速建立一間子公司，希望藉此保住他們在歐陸的11%股票價值，因為英國的走向將會迫使他們被撤銷執照，以至於失去歐盟區域的保單。

至於跨國控股集團的兩大巨頭高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JP Morgan)似乎仍在觀望，高盛表示他們仍在「尋求留在英國的可能性」，而摩根大通執行長傑米·戴蒙(Jamie Dimon)雖然告訴〈彭博〉他們可能會遷走至多4000名員工，但是仍未下定決心。

倫敦市長薩迪克·汗(Sadiq Khan)警告，硬要脫歐可能會對英國經濟產生毀滅性的影響，因此他認為英國與歐盟談判的代表，必須以保障單一市場貿易特權為第一要務。

倫敦身為世界重要的金融中心之一，金融業利潤大概佔全英國經濟的12%產值，相關行業創造了超過220萬工作機會，如果產業外移勢必會對英國經濟產生嚴重的影響。

除此之外，諷刺的是，倫敦的歐元交易為全歐最頻繁，包含外匯、債券、股票等金融工具在內，價值上兆的歐元每天在該地流通，歐元離開倫敦後，勢必會重劃歐洲的經濟版圖。

倫敦政經學院經濟學教授Jon Danielsson認為，失去單一市場優勢的英國將面臨減少的稅收與衰退的服務、產品需求，對於需要見到經濟成長的英國市場而言，將會是一大打擊。