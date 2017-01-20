泰國過年吃粽子？新住民齊聚迎新年

春節將至，大街小巷充滿著濃厚的年節氣氛，為了讓新住民體驗傳統春節文化，今(20)天在台灣工藝中心台北分館邀請30多名新住民及其子女，一起學做守歲雞年造型蠟燭。



台灣新住民來自不同國家，有些國家雖然也有春節，但習俗跟台灣大大不同，移民署希望讓新住民融入在地，體驗真正台灣的春節活動，除了邀他們手做造型蠟燭，也帶來異國料理一同分享。



本次蠟燭DIY活動，由專業蠟燭藝術創作者陳鴛鴦老師帶領指導製作。利用手的溫度將蠟變軟後，即可開始塑形，依個人創意，在蛋形上加上雞冠、眼睛及嘴巴等。

泰國籍新住民陳瑪琍帶著粽子前來慶祝，她笑說，在泰國傳統過年或佳節是要吃粽子的，有飲水思源、懷念祖先之意，祈求祖先保佑，來年會更好。



為讓民眾對更加瞭解新住民與其原鄉文化，台灣工藝中心臺北分館今年度也規劃辦理新住民分享會，邀請新住民現身說法，分享家鄉文化及在臺生活，並展現才藝；另外也發掘手藝藝精湛的新住民，展出精彩的創作品，呈現融合了家鄉及臺灣文化的工藝作品，預計於4月中旬展出。

移民署台北市服務站主任黃齡玉表示，傳統過年要全家整晚守歲，這次和工藝中心合作，教新住民製作新年守歲創意蠟燭，是想讓他們體驗台灣傳統新年，並藉此向大家預祝「雞祥如意」。