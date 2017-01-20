〈社論〉站穩川普時代變化洪潮 台灣的為與不為？

今（20）日晚上，全世界都會聚焦關注美國總統──這世界上最有權勢的人，進行職位交接。美國歷史上首位黑人總統歐巴馬將結束8年任期，交由川普，這位舉止粗魯的生意人兼電視實境秀主持人入主白宮。

目前看來，只有少數團體為川普就職歡欣鼓舞。美國國內大多數的民主黨人、以及世界各國輿論，卻是如坐針氈地等著看川普執政將後帶來的變局。

這位新總統一路從競選造勢活動、到選後個人推特上的各式攻擊性評論，早已為他樹立不少堅實反對派。反川普人士橫跨族群、年齡、種族，包含婦女、非裔美國人、同志、穆斯林等群體。

綜觀全球社群，當前貌似只有俄羅斯、台灣有機會得利於川普政權。

12月2日，引發軒然大波的川蔡熱線是一切變化的起點。川普接起了蔡英文的祝賀電話，儘管對話簡短，但他打破了以往外交慣例。觀察家認為，這不僅代表川普至少會按照當前共和黨內保守、新保守派人士屬意的親台路線，更甚者川普可能在台美關係上更進一步，調整部分華盛頓對外政策，對台讓利。

川普不只一次大聲抨擊中國在經貿、貨幣政策作法不當，近來他的砲口還多次延伸到南海爭議、台灣問題上。這些口頭攻擊或許可以給予台灣人民一些信心，川普這位新總統看來沒有想像中的令人懼怕，但台灣也不宜得意太早。

前行政院長游錫堃，率台灣代表團赴美參加就職典禮時就提醒國人：「台灣應該先站一旁，讓川普新政府有空間制訂它的中國政策。目前，台灣可以做的是，是在旁適時提醒美國台灣關係法、與六項保證的重要。」

《台灣關係法》（Taiwan Relations Act, TRA）是1979年美國國內通過，規範台美關係的重要法案，在台美斷交後為雙邊關係提供法律基礎，美國也依此提供防衛性武器給台灣。對台六項保證則是1982年由雷根政府公布，包含美國不會設定對台軍售的期限、不會施壓台灣要求與中國談判等。

蔡英文政府深知其優先目標應是保衛台灣的國家利益，至目前為止，對中國和川普間猛烈的言詞交鋒都表現出節制態度，並未積極涉入，也沒有大肆慶祝，這是非常明智的做法。蔡很明白，要捍衛台灣利益，最好的方法不是事事隨著川普的大聲公發言起舞，應該透過台灣在美國各界深耕多年的朋友，暗暗拉近台美情誼。

總而言之，不論美國和中國的關係會如何轉變，只要蔡英文清楚掌握當前局勢，正確地打出好牌，強調台灣作為區域和平共同守護者的意願，台美關係就能維持穩定，甚至進一步加溫。

整體看來，軍售議題應能在新政府交接後獲得最大進展，華盛頓態度看似將鬆綁對台軍售內容。不可諱言，川普作為一名成功的生意人，很有可能把武器出口看成稀鬆平常的貿易往來，只要價格好就願意出售所有手邊產品。那如此一來，對台灣就不一定是好事了。畢竟台灣國防預算有限，經費不足，此舉可能反而落人口實，反對者更能義正辭嚴地抗議美國只賣「廢鐵」給台灣。

另外一個更明顯的例子表現出川普的親台傾向。前美國駐聯合國大使，目前任川普身邊重要策士John Bolton日前向《華爾街日報》投書，內文大膽建議將美國在沖繩的駐軍轉派台灣，強化對中國制衡。這項建議看似非常不實際，勢必會引起中國強烈反彈。不過這也顯示了對新政府而言，他們在衡諸外交政策時，不論有無實踐可能，所有能想到的政策手段都會被一一擺上檯面討論。

或許Bolton 一番言論是為了安撫沖繩當地日益高漲的反美情緒。但讀者不應忽略的是，Bolton同時清楚寫明，台灣的地理位置距離中國大陸比沖繩、關島都要接近，美軍如果派駐台灣，一旦要發動對中干預會更方便、更實際。

不過，川普執政並非百益無害。

這位新總統對國際貿易和全球化的看法，無疑會將他捲入一連串和中國、亞洲其他主要貿易夥伴的貿易衝突，台灣自然也包括在內。

首當其衝的是，川普揚言廢除跨太平洋夥伴關係協議（TPP）。TPP是台灣政府長久以來力爭加入的重點協定，倘能成功加入如TPP的多邊貿易平台，就能彰顯台灣作為進步出口國、貿易大國的國際地位。

再來，川普很有可能會迫使台灣進口爭議性的瘦肉精美豬。

要知道，前總統馬英九2012年連任成功後隨即抵不住美國壓力，開放同樣含瘦肉精的美國牛肉進口。他的民調支持率就此一落千丈到13%，一去不復返，持續走低直到去年初國民黨大敗。

蔡英文的民調數據在勝選後也微幅下滑，在馬英九的美牛事件後，美豬勢必也會將蔡打入兩難困境。面對美國壓力，蔡英文若選擇放棄，便是激怒在地豬農。若強硬反對呢？可能會換得川普政策轉向，或更糟地以經濟制裁台灣。

「無法預期」就是對川普政策最恰當的描述。所以即便是台灣，今晚川普就職後也不應就此吹響勝利的號角。民眾只能暫且謹慎樂觀地預期，川普至少會遵循共和黨內多數親台議員的路線，或更好一點將鐘擺稍微盪向台灣一方，有利台灣未來發展。