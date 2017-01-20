2016年GDP成長衰退 中國該如何因應「川普問題」

（台灣英文新聞 李昱德／綜合外電報導）根據統計，中國在2016年的GDP成長率是6.7%，略低於2015年的6.9%，這是中國25年來最低的經濟成長率，而由於中國的經濟成長率一定程度足以推動全球經濟成長，全球投資人正密切注意這個現象。

2016年初，北京政府預估的經濟成長率介於6.5%與7.0%之間，6.7%的成長率其實符合預期，不過有一群長期觀察中國經濟的分析師認為中國政府極有可能隱瞞了真正的成長數據，2016年中國的成長可能沒有這麼高。

身為全世界第二大的商品、服務進口國，尤其在石油和其附屬產品上，中國一向是最大的買家，不過中國政府這幾年在努力推動內需優先的政策，這導致以出口為導向的企業必須重新調整公司方針，勞動力密集的煉鋼、石化等重工業國企更是必須依靠裁員來調整。

儘管中國經濟在2016年的後三個月有所起色，經濟學人信息社(EIU, Economist Intelligence Unit )認為這個反彈並不會持久，在2017年中國經濟成長可能會下修到6.2%，相較於2015年到2016年的小跌幅，可以說是大幅下跌。

EIU的Tom Rafferty解釋，中國房地產市場的疲弱和日用品供給的不足都會影響市場，另一個不確定的因素，就是川普成為美國總統後的中美貿易。

荷蘭ING集團新加坡分行分析師Tim Condon更是指出，川普會是現在中美關係上，「唯一確定的不確定因素」，這是導因於目前確定的川普內閣成員意識形態，他們基本上都支持川普關於「中美關係重塑」的立場，他們也希望可以讓美國的製造業可以起死回生，美國可能會藉由懲罰性關稅打擊在中國設廠的製造業。

2015年中美間的貿易額約為6590億美金，不過美國對中國是入超的狀態，金額約為3360億美金，超過貿易額的一半，這可能會是川普上任後首先要「處理」的問題。