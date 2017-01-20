宜蘭縣長林聰賢接衛福部長 反應兩極

（台灣英文新聞 政治組／綜合報導）媒體報導，農曆年前蔡政府將展開第一波內閣改組，在總統蔡英文欽點下，宜蘭縣長林聰賢成為唯一任期未滿提前入閣的縣市長，且可能出任衛福部長力推長照與把關食安，對此，林聰賢說「沒有聽聞」、「好像我去哪裡都適合」，卻已引來醫界不滿，直言「把我們醫療界專業當白痴？」

在消息出來後，醫勞盟在臉書公開林聰賢的學經歷，主要以農業與公共事務專長，幾乎完全不具有醫療相關背景，除了有人回應「太扯了」外，也有醫界人士質疑，健保、長照、食安改革尚未成功，民進黨「高層」不知醫界與人民心聲，外行要領導內行，是嫌選票太多嗎？直言林聰賢沒有專業背景，會比現任衛福部長林奏延、健保署長李伯璋、衛福部次長何啟功好嗎？怎麼說服人？是把醫療界專業當白痴？

醫勞盟今晚在臉書貼出宜蘭縣長林聰賢的學經歷，以農業、公共事務為主。（擷自醫勞盟臉書）

不過，也有人認為，政務官的重點在於協調、管理、決策，而不是技術，有些先進國家也不是醫療背景的人主導衛生部門。而且衛福部的全稱是衛生「福利」部，同時掌管家庭、社會福利等，但醫療人有社福專業的卻很少，直言會看病不一定懂管人、會開刀不一定會溝通，不應該有本位主義。

民進黨黨政高層透露，「長照十年計畫2.0」是未來衛福部的未來重中之重的任務，因此高層有意借重林聰賢過去率全國之先推行長期照顧服務成功的「宜蘭經驗」，出任衛福部強力推長照及把關食安兩大要務。

根據上報報導，府院高層原本規劃在農曆年後才進行內閣改組，後因立法院臨時會僅加開到1月20日，內閣改組順勢提前在20日休會後、農曆年前調整部分人事。此次高層定調內閣微調而非大規模改組，從去年520林全內閣上陣至今，高層進行期中盤整，檢視閣員們表現，其中衛福部長、勞動部長成為此次內閣人事調整的重點。