CIA資料解密！ 飛碟、心靈感應計畫網上查得到

（台灣英文新聞 李昱德／綜合外電報導）歷經開放資訊支持者與美國中央情報局(CIA)纏訟多年後，在民間機構協助下，CIA近日將許多機密檔案數位化並上傳，數量高達80萬件，一共是1300萬頁，讓人得以一窺全世界最知名情報機構以前的神秘工作。

這些解密檔案並不是無聊的數據，而是包含長久以來外界極為感興趣的不明飛行物體(UFO)目擊紀錄，以及陰謀論者認為存在的「星門計畫」(Stargate Program)。

在此之前，這些檔案只有在營業時間親自前往馬里蘭州的國家檔案室，才有辦法在四台指定的電腦上查看，現在，你只要上網就可以查到曾擔任尼克森與福特總統國務卿的季辛吉(Henry Kissinger)相關文件，甚至還有上千頁的情報分析檔案與科學研究報告。

除了飛碟外，眾人最感興趣的大概就是星門計畫了，這個在1978年由美國軍方開始的計畫，其目的在於將「心靈感應」應用在武器上，因此還特別邀請知名的心靈感應魔術師尤里·蓋勒(Uri Geller)參與。

尤里是知名的以色列魔術師，常在外表演隔空取物和以意念彎曲湯匙的魔術技巧，甚至知名到連神奇寶貝(寶可夢)都以他為原型，創造了一隻念力系神奇寶貝—勇吉拉，還因此引發尤里與任天堂公司之間的「取名」訴訟。

在CIA的檔案中，記錄與尤里共同進行的實驗，將尤里單獨關在一間房間內，要求他利用心靈感應的能力知曉隔壁房間的圖畫模樣，並在自己房內進行仿製，最後讓研究員以「有說服力」、「絕不模糊」等形容詞來形容尤里的能力。

除了星門計畫外，揭露的檔案還包含了不明飛行物體的研究報告，還有隱形墨水的作法等，這些資料得以上網公開，都要歸功於一個非營利的資訊開放組織MuckRock，他們與CIA打了兩年的官司，才迫使這些資料離開馬里蘭的檔案室。

在打官司的兩年間，記者Mike Best藉由群眾募資募得的15000美金，每天前往檔案室影印資料並帶到外面上傳，紓解CIA需要上傳資料的成本，CIA最後在去(2016)年11月宣布，以後這些資料可以在官網上查詢的到。