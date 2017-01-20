中英直達列車開通 18天走完1萬2千里「新絲路」

(台灣英文新聞 曾冠融/綜合外電報導) 2017年1月1日，一輛掛載44節車廂的橘紅列車，滿載著行李箱、衣物、各式民生用品，從中國浙江省義烏市出發，開始了它長達1萬2000公里的漫漫長路。

這輛列車一路行經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國七國，駛過英法海底隧道，在周三（18）日終於抵達英國倫敦。這趟耗時18天的旅程，是首度有列車聯通中英兩國，象徵古絲路通商要道的復甦，開啟了中英貿易的新紀元。

中國因應一帶一路政策，大幅擴張鐵路網絡，加強與歐洲各國的貿易往來。倫敦是15個有中國直達火車的歐洲城市，目前中歐間除了這次的義烏往倫敦，還有義烏往西班牙馬德里、鄭州往德國漢堡等列車，統稱為中歐班列 (China Railway Express) 。單是去年，就有1702列次貨車往來中國、歐洲兩地，數量是2015年的兩倍，成長驚人。

中歐班列的運行最早從2011年重慶到伊斯坦堡的列車開始，由於各國的鐵軌間距尚未統一，要順利讓列車在各國間往返運行，還需經過耗時耗力的「換軌」過程。「換軌」事實上是換車，例如從波蘭進入白俄羅斯就得從寬軌列車換成窄軌列車，工作人員須將列車上的貨櫃全部卸下再裝載至下一部列車，通常得再花費一個多小時。

(中歐班列貨櫃，圖片取自youtube)

鐵路運輸的好處在於，比海運要快上兩周，成本比空運要便宜一半，隨著班次越趨密集，帶來潛藏商機。

英國大型連鎖超市集團Tesco基於環保因素，目前多採用海運運輸貨品，但它仍利用中國往中歐斯洛伐克、白俄羅斯等路線運送部分玩具、電子商品、衣物。Tesco全球運籌主管Alistair Lindsay接受BBC採訪透露：「一切視顧客需求而定。如果需要盡快運輸商品，不排除利用鐵路陸運。

透過鐵路的增建，復興了歐亞過往重要的通商渠道絲路，正符合習近平在2013年揭示的一帶一路計畫。中國在21世紀成為世界最大的出口國，四通八達的鐵路無疑也串連了中國和其在歐亞大陸的貿易夥伴，確保經濟穩定成長。

「新絲路」的出現，不僅帶來經濟利益，附更多層面的政治意涵。促進全球化的同時，中國也藉此展現軟實力，利用連通的網絡在俄、歐等國穿針引線。

對英國來說，許多企業正逢脫歐現實，積極找尋另外出路。中國挾帶龐大市場，加上鐵路營運，蘊藏著無數新商機，是極具吸引力的貿易夥伴。

OTT Logistics （英國當地負責列車預定的合作公司）副總Oscar Lin 表示：「業界有許多人對這項新服務表達高度興趣。這次從義烏的列車還在試行階段，市場反應出乎預期地好。短短兩周，甚至尚未開始廣告，我們就接到50、60通詢問電話。」

英國首相德蕾莎·梅伊（Theresa May）日前才信心喊話，目前中英關係是黃金時代，她預期英國脫歐前後，中國會挹注高達上億美元的投資。