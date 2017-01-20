台北書展首設公民書區 展現小眾出版實力

第25屆台北國際書展即將於2月8日登場，今年新增「公民書區」，納入獨立出版、獨立書店、NGO團體及只要一張、一支筆、就可動手做小誌創作ZINE(make a zine)，讓獨立工作者直接與大眾面對面；書區規劃成「讀字迷宮」，民眾可遊走於立體迷宮選書，搭配人影投映，營造奇幻氛圍，讓人耳目一新。



去年在展外相當轟動的公民書展，今年也在文化部的協助下參展，首度成立「公民書區」，納入獨立出版、獨立書店與NGO等團體的台灣勞工陣線協會，三個單位各自獨立，展區特色也互異。

獨立出版聯盟自2011年開始「讀字機場」、「讀字車站」、「讀字小宇宙」、「讀字部落」、「讀字小酒館」、「讀字辦桌」，到今年的「讀字迷宮」，一人出版社劉霽指出，閱讀其實就是一場在幻覺裡尋覓真實的旅行，希望在每一條獨自閱讀的歧路上，都可見到獨立出版聯盟的身影。

台灣獨立書店文化協會則在今年提出「廢墟與重生」計畫，影射台灣目前的閱讀環境，一方面提醒社會大眾對獨立書店在培養閱讀上的重要性，更希望「閱讀作為台灣社會文化重生的基礎」，也繼續宣傳獨立書店的社會價值。而為了讓書展的效益擴大，除台北世貿中心的主展覽外，亦在中部、南部的獨立書店同步進行書展及演講活動，讓非台北的讀者也有參與此次獨立書店展的機會。

另外，社會大眾對於社會運動或是倡議組織往往侷限於街頭抗爭，但出版品或文宣工作一直存在於台灣的社會運動領域之中。本次NGO團體集結了20多個各領域的團體，包括人權、司法、環保等，本次書展將展現非政府組織的出版活力，除了靜態展覽，更以一天一場的座談，尋求社會對話以獲得更多人的認同和支持。

以出版界而言，近10年台灣從自行出版、一人出版社、自媒體的時代、到現在地方誌的獨立雜誌和市集的ZINE作品，翻閱一本作品就像來到作者的小世界。走到「青年創意出版區」，一本本獨具創意的小書，只要一張、一支筆、就可動手做的ZINE，已成為年輕世代展現創造力、反動力的獨立出版。這些小眾、非主流的作品和年輕人的思考產生關連，是進行式也是未來式，未來這些ZINE出版的新血和創作者，是否能夠給年輕人新的觀點和想法？得需要更多串連與努力，才能讓人看到青年迸發的圖文創作力持續下去。