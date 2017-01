野村投信　奪亞洲資產管理雜誌AAM三大獎項

(台灣英文新聞/綜合報導)亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management,AAM)昨(18)日公布2016年Best of the Best Awards大獎名單,野村投信一舉榮獲三項大獎殊榮,包括年度最佳創新產品獎(Most Innovative Product)、最佳明日之星獎(Rising Star)和年度最佳投資長獎(CIO of the Year),其中的最佳創新產品獎已是連續第二年獲得,肯定野村投信之卓越經營成果與創新投資產品。

野村投信總經理王伯莉表示,野村投信一直以台灣投資人首選的全方位投資解決方案提供者(Total solution provider)為目標,此次獲得AAM三項大獎,再度給予野村投信致力於產品研發以及服務創新之肯定,野村投信將繼續砥礪自我努力向前,堅持往滿足所有投資人需求的方向邁進。

AAM 2016年最佳投資長獎(CIO of the Year)由野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)獲得,自2015年加入野村投信以來,周文森積極延攬國際級投資專家加入投資管理團隊,並建構多元資產投資團隊,推出一系列的多元資產基金,扎實的投研部隊讓野村投信整體管理資產規模自新台幣1,270億元成長至1,508億元,成長率達18.7%。

若以個別資產類別而言,相較於業界之固定收益基金規模縮減13.3%,同期間之野村投信固定收益型基金規模逆勢成長44.8% ;平衡型基金部分,野村投信規模更大幅增加593%,同期間之整體業界僅成長30.9%(資料來源:投信投顧公會;2015/04~2016/12),優異的操作績效讓周文森先生所帶領野村投信投資管理團隊成績有目共睹,也因此榮獲AAM 2016年最佳投資長獎(CIO of the Year)殊榮。

周文森(Vincent Bourdarie)表示,此次獲獎的多元資產基金系列涵蓋三檔基金,但各自訴求的投資目標不同,希望能充分滿足台灣投資人的需求,未來也將不斷努力創新,期能推出更多元化的基金產品與長期操作佳績。