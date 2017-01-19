交通打結莫驚慌 春節開車就讓Airwaves®嚼醒導航你的精神

距離除夕倒數一週，返鄉出遊車流即將湧現，面對路況壅塞與緩慢車速，開車族最怕精神不濟，特別是今年春節只需再請2天假就是10天連假，面對難得的長假，開車出遊該如何一路盡興又平安？根據網路平台「網路溫度計」調查（http://dailyview.tw/Daily/2017/01/12），網友一致認定口香糖是駕駛與乘客長途開車時的最佳夥伴！Airwaves®無糖口香糖找來台灣荒謬大師沈玉琳化身荒謬聲優，與導航APP業者合作推出全新「Airwaves®嚼醒導航APP」，實用又逗趣的導航再搭配兩粒Airwaves®無糖口香糖，以及物理治療師簡文仁獨創「開車嚼醒操」，成為沈玉琳宇宙無敵推薦，簡單好上手的「開車嚼醒三祕技」全面嚼醒導航你的精神！

即日起至2017年2月28日止，凡購買Airwaves®無糖口香糖任一商品（含口香糖、涼糖，任一包裝產品），憑購買發票上網（http://www.airwaves.com.tw/2017awincar/）登錄相關資料，即可參加「Airwaves®金龜車嚼回家」抽獎活動，把福斯金龜車Beetle開回家！

春節返鄉道路壅塞 掌握「開車嚼醒三祕技」不怕周公找上車！

根據內政部「105年1月至10月A1類道路交通事故分析」統計，台灣汽機車肇事主要原因，以駕駛人過失1,221件占94.95％最高，而其中又以未注意車前狀態290件最高。春節期間出遊返鄉車潮暴增造成國道擁塞，長時間處於每小時不到20公里的車速，不論駕駛或乘客都容易精神不繼。熱門網路平台「網路溫度計」大調查顯示，網友票選十大塞車好夥伴，除了零食、音樂等，第一名就是提神醒腦的最佳利器「口香糖」，尤其是咀嚼帶有嗆涼力的Airwaves®無糖口香糖，幫助提振精神、找回清晰思緒，開車瞬間嚼醒。

Airwaves®無糖口香糖品牌大使沈玉琳表示：「開車時最怕遇到塞車，一塞車就想睡覺，在趕通告時非常困擾，因此車上一定會準備Airwaves®無糖口香糖，隨時來兩粒，開車瞬間嚼醒。」此外，長時間開車最怕精神不濟以及衍生的肌肉痠痛，物理治療師簡文仁也為開車族量身打造「開車嚼醒操」，三個動作輕鬆上手，即便卡在車陣中也能隨時活動筋骨，保持清醒，讓你的塞車時刻不再難熬！

物理治療師簡文仁為開車族量身打造「開車嚼醒操」：