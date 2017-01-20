挑戰冠軍腰帶！ 台灣格鬥女王黃偵玲3月對戰現任冠軍

(台灣英文新聞/綜合外媒報導) 週二（17）日在曼谷舉行的ONE Championship新聞發布會上，宣布將在3月開啟激動人心的ONE冠軍賽：勇士王國（WARRIOR KINGDOM），預期匯聚頂尖格鬥明星一同較量。

領銜主戰的是現任原子量級女子冠軍Angela Lee，代表新加坡出賽，將面對後起新秀，台灣綜合格鬥（MMA）女王黃偵玲（Jenny Huang）挑戰冠軍腰帶。兩強首度在記者會上相見，氣勢上互不相讓。值得一看的是，當晚情侶好手Shannon Wiratchai 和 Rika Ishige（泰國首位職業女子綜合格鬥家）也會分別出賽，精彩可期。

來自夏威夷的Angela Lee別名「Unstoppable」，是格鬥界備受期待的年輕好手。Lee是新加坡和南韓混血，出身武術世家的她自小習武，底子扎實。Lee穩固的打擊技加上純熟的地戰技巧是她的必勝公式，年僅20歲就站穩不敗地位。去年五月，Lee擊敗了日本選手山口芽生，成為ONE Championship原子量級女子冠軍。

對於即將而來的冠軍保衛戰，Lee受訪說：「我非常興奮！這是我第一場保衛戰，經歷了一連串激烈的格鬥才拿到冠軍腰帶，好不容易拿到頭銜後，去年下半年稍微休息了一下。2017年的新目標就是要做個活躍的世界冠軍，保持忙碌。我相當期待可以在泰國曼谷進行比賽！我好愛那裏的人們跟文化，格鬥當天晚上，所有人都一定會陷入瘋狂！上一次格鬥結束後，我又更加重練習的密度、強度，加強各式技巧，我迫不及待要在3月11號，展現給大家看這陣子努力的成果。我一直有在關注黃偵玲，也看了她最近幾場格鬥。這次的挑戰會非常精彩，對觀眾來說，看我們兩個不同風格的格鬥家較量，會很刺激！」

25歲的黃偵玲是台灣第一位職業女子格鬥家，她維持完美的五勝零敗紀錄，其中更有三次精采的降伏。去年12月在菲律賓馬尼拉的格鬥賽事中，黃偵玲使出非常少見的 gogoplata 降伏技，用小腿脛骨鎖住對手咽喉，絕技一出驚豔現場滿滿觀眾。

泰國本土格鬥巨星Shannon Wiratchai （One Chin）只要出場，就必定帶來刺激、令人難忘的格鬥。他本身的訓練過程融合了泰拳、搏擊、摔角、巴西柔術等技巧。作為一個攻擊型的選手，Wiratchai 的打擊技變化多端，他加上連串難以預測的肘擊、正踹，站穩優勢地位。

Wiratchai 的女友，微笑殺手Rika Ishige 是27歲的女子原子量級選手。3月的格鬥將是她在家鄉加油群眾前的出道處女賽。日、泰混血的 Ishige 從九歲就開始學習合氣道、跆拳道。她去世的父親影響深遠，Ishige潛心加強自己的武術技巧，最終邁向綜合格鬥之路。Ishige同時還是擁有巴西柔術藍帶的兼職模特兒。