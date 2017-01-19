新經濟的領頭羊 NASDAQ-100潛力無窮

科技業是川普當選美國總統後唯一公開召集會晤的產業，此說明了美國科技產業之影響力及重要性，無論是民間消費、私人企業投資、就業率及薪資水準等經濟基本面，都扮演著無法被取代的角色。富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文指出，隨著互聯網應用與雲端計算更加普及，相關產業亦將會持續扮演新經濟的領頭羊，加上美國基本面持續轉佳，以美國科技類股為首的NASDAQ-100指數後市潛力不容小覷，惟美股創新高後震盪幅度亦隨之加大，建議在NASDAQ-100原股ETF外，配置NASDAQ-100槓桿反向ETF來增益避險。

美股在總統大選選後，因期待新政權將大幅增加基礎建設、擴張財政政策，投資人紛紛拋售債券，資金轉向股市，三大指數在2016年11至12月已數度創下歷史新高。廖崇文認為，樂觀的市場情緒沸騰後終將回歸基本面，短期而言，建議關注2017年1月底即將發布的季報，權值股表現若低於市場預期，可能會帶動NASDAQ-100指數向下修正。然而，隨著互聯網應用與雲端計算更加普及，可以預見機器人、大數據、虛擬實境、人工智慧等應用將進一步改變經濟模式，預期軟硬體開發、半導體元件、電子商務、網路串流等相關產業將會持續扮演新經濟的領頭羊，加上美國基本面持續轉佳，長期而言，對於以美國科技類股為首的NASDAQ-100指數後市看法仍十分樂觀。

美國總統當選人川普已在2016年12月14日邀集了全美大型科技業領袖，展開選舉後首次的面對面溝通，出席的包含Apple、Amazon、Alphabet、Microsoft、Tesla、Facebook、Cisco與IBM等十多家公司的執行長或高層主管。會議內容除了就業議題，主要探討的是「創新」，川普直接表示希望諸位領袖能帶領著美國科技業持續進行令人難以置信的創新，政府將盡力提共協助與支持。廖崇文說，科技業是川普當選後唯一公開召集會晤的產業，這也說明了美國科技產業之影響力及重要性，無論是民間消費、私人企業投資、就業率及薪資水準等經濟基本面，都扮演著無法被取代的角色。