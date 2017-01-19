臺灣企銀主辦台灣銅業科技限公司聯貸案

臺灣中小企業銀行主辦台灣銅業科技股份有限公司新台幣15.8億元聯合授信案於106年1月11日舉行簽約儀式。聯合授信合約由臺灣中小企業銀行董事長 朱潤逢先生代表聯合授信銀行團與簽約代表人台灣銅業科技董事長 魏千芸女士共同簽署，出席貴賓包括臺灣企銀、合作金庫銀行、臺灣銀行、全國農業金庫、第一銀行及三信銀行等行庫之簽約代表人，並敬邀台南市議會議長 賴美惠女士及大亞電線電纜股份有限公司總經理 沈尚宜先生蒞臨指導，簽約儀式隆重圓滿。

台灣銅業科技為專業銅製電線電纜回收及銅條製造商，自民國85年成立迄今，擁有廢棄物清除及處理、固定汙染源操作許可及再利用管制許可等合格證照，為業界少數具有回收及製造之雙證造廠商。董事長魏千芸擁有超過30年產業經營管理經驗，公司產品於業界已建立良好信譽及口碑，產程亦通過ISO9001、ISO14001等國際認證，交易對象多為上市櫃及大型企業，營業規模實屬業界之翹楚，產銷及獲利情形穩定。

台灣銅業科技生產銅製品主要為8 mm與2.6mm之無氧銅條，因質量均佳，深受業界好評且供不應求。本次為強化生產動能，預計將於新營廠區新建廠房預定地，擴建嶄新之現代化廠房並增購機器設備。本次成功完成聯貸籌組後，將提供台灣銅業科技穩定之中期資金，未來在擴增產線及稼動率提升下，相信產能規模及營收獲利將再創新高，發展前景實屬可期。

