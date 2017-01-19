手機能用的DNA檢驗器？ 若成功可打擊結核、癌症

（台灣英文新聞 李昱德／綜合外電報導）CSI等罪案調查影集常常出現，在高級的實驗室中檢驗犯罪證據的畫面，尤其是DNA的檢驗彷彿讓罪犯無所遁形，但是你知道嗎？以後不用到大實驗室，只要在智慧型手機上就能檢驗DNA，而且還比實驗室器材便宜許多。

這個利用智慧型手機電力的DNA檢驗裝置，造價將會低於500美金，發明者表示大量生產後，將可以幫助開發中國家的醫生更有效的診療癌症、肺結核和其他疾病，而除了這群科學家外，英國也有公司正在開發能更進一步拉低造價的類似機械。

在設計上，原型機的鏡頭是由加州大學、斯德哥爾摩大學與烏普薩拉大學所共同研發，並利用3D列印技術製作，利用這種特殊的機器， 醫療人員可以免於將細胞檢體送到遙遠實驗室的時間成本。

其中一名研究教授Mats Nilsson指出，有些癌症存在著腫瘤突變產生的抗藥性，如果有這個裝置，就可以當下做出決定，進而使用正確的治療方式，除此之外，在傳染的情況下，藉由裝置立刻發現病原體是細菌還是病毒，如果是細菌則可以進一步判斷是否具有抗藥性，省下寶貴的時間。

那該如何操作呢？雖然這個裝置可以配合其他智慧型手機，示範者利用一台Nokia Lumia 1020做演示。

首先將患者的組織放置在一個容器中，然後移到與智慧手機相機鏡頭連接的特殊鏡頭上，接著兩個雷射二極體和一個LED光源會打光到檢體中，最後將成像導入至演算法做分析。

推出後，結核病氾濫的開發中國家可能是最佳的使用地點。

舉例來說，在印度，如果診斷出結核病，醫生會先開立治癒成功率僅一半的一線藥物給患者，然後就要等待大概3個月的觀察期，不過在這個期間內，對象如果真的是結核病患者，早就將病菌四處散佈了，唯有檢驗當下就開出正確的抗生素能根除這種疾病。

英國癌症研究中心(Cancer Research UK)的Justine Alford醫師更表示，在這些開發中國家，許多人無法負擔昂貴且曠日廢時的檢驗方式，手機科技可以有效地加快速度，並降低成本，不過必須藉由長期觀察來確定這種方式的可靠性與準確性。