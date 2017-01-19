陳建仁記者會對外公布年金改革9大要點

（台灣英文新聞/台北報導）身兼國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁今(19)日下午在總統府舉行記者會，對外公布年金改革草案版本，希望讓年金永續，「領得到，領得久」，並說明年金改革9大要點，包括讓18趴走入歷史等。



行政院年金改革辦公室依據總統府年金改革委員會歷次會議、分區會議及各界之意見，擬具「2017年金改革方案（草案）」，供1月22日舉行之國是會議討論。其重點如下：



一、年金改革的目標



透過這次改革，延長基金壽命，確保基金餘額至少一個世代不會用盡(公務人員退休基金延至133年，教育人員退休基金延至132年，勞保基金延至125年)，並透過定期滾動檢討，讓基金永續，「世世代代領得到，長長久久領到老。」



二、終結優惠存款制度，讓18%走入歷史



讓18%優惠存款制度走入歷史，所節省的經費扣除地方自籌款之餘額，全數撥補挹注退撫基金。



為保障早年年資較低或待遇偏低的退休公教人員的老年生活，訂定符合老年經濟安全所需的「基本生活保障」(25,000元或32,160元)。若是其月退休金總額低於「基本生活保障」，則維持原支領之金額，不予調整。



若是退休公教人員支領月退休金(含兼領)者，其總額超出「基本生活保障」，優惠存款最晚分6年全數歸零(優存利率第1年降至9%、第3年降至6%、第5年降至3%、第7年降至0)。若是支領一次退者，另設計方案逐年調降優存利率。



優存利率歸零或調降後之月退休金總額，將不低於「基本生活保障」。歸零或調降後的優惠存款本金，將交還本人。



三、調降公教所得替代率，與國際接軌



未來退休公教人員年金的平均所得替代率，將設定為「本俸兩倍」的60%，約等於非主管人員「實質薪資」的70.8%。



超過的部分，將會先調降至「本俸兩倍」的75%，再以每年1%的幅度逐步調降，至預訂目標為止，藉此拉近不同職業別年金所得替代率的差距、減輕各職業別社會保險與退休制度的財務負擔，並逐漸與國際接軌。



四、延長投保(提撥)薪資採計期間，縮減基金收支落差



調整退休金計算基準，平均投保(提撥)薪資採計期間，逐年延長1年，至最後或最佳15年(180個月)為止。



藉此拉近公教人員給付與投保(提撥)薪資的計算差距，降低臨退升遷的不公平。也避免勞工平時以多保少、臨退以少保多的道德風險。



五、延後請領年齡，以因應人口老化



因應人口老化、預期壽命延長的趨勢，除危險勞動或特殊職務者之外，標準請領年齡均漸進調整，逐年延後至65歲。



提前退休者，得領取「減額年金」；延後退休者，得領取「增額年金」，提前或延後年限最多5年，並依每年4%的比率，降低或增加年金給付額度。



針對危險勞動(例如警察、消防等)與特殊職務者(例如中小學教師)，另外訂定更早的請領年齡，允許其額外再提前請領減額年金，以符合其職業特性。



六、提高費率上限，漸進調整費率



公教退撫基金之提撥率法定上限，提高為18%。費率自方案實施後，將逐年提高1%，並於費率達15%時，檢討整併公教人員保險之可行性，訂定最適費率。如無更佳方案，則費率逐年再調高至18%為止。



勞工保險費率之法定上限，亦提高為18%。費率自107年起每年調升0.5%，於112年檢討是否與勞工退休金整併。如無更佳方案，且經精算未來20年保險基金餘額不足以支應保險給付，其後每年繼續調高1%至上限18%(117年)。



為接軌國際趨勢，我國的年金總費率(勞工保險加勞工退休金、公教人員保險加公務人員退休或教育人員退休制度費率)應以不超過20%為原則。



七、政府財源挹注，強化基金財務永續



在費率調高的同時，政府財源亦將挹注基金。在公教人員部分，調降退休所得和取消優惠存款所節省的經費，在扣除屬於地方政府的自籌款後，其餘額將挹注退撫基金。在勞工部分，政府自107年起每年撥補200億元挹注基金，強化財務永續。



八、設計年金年資可攜帶制度，跨職域就業有保障



為了因應各職域之間人力流動的需求增加，各職業別保險與退休(撫)金制度應設計「保留年資」的規定，讓受僱者可以在屆齡退休之前，自由選擇轉任不同職域工作，到了法定起支年齡，以「合併計算年資、分別計算年金」的方式，請領其原有加新任職業別的退休金，不必為了請領月退休金而於退休前再回任原職；或擔心領不到月退休金而不敢離開原職場。



九、基金管理專業化、透明化，提升投資效率



未來基金管理的改革方向，將讓基金管理專業化、資訊透明化，並減少政治干預，增加利害關係人參與選擇權。



十、改革黨職併公職等不合理設計，讓制度回歸常軌



當前年金制度存在若干針對特殊對象的不合理設計，應一併處理，包括：

1.國民黨黨職併公職年資溢領的年金

2.政務官年資併計事務人員年資而領取偏高的優惠存款利息

3.法官與檢察官之養老與退休金加上退養金之後所得替代率偏高

4.財政部所屬公營行庫享有13%的員工優惠存款等，應該趁此次年金改革一併檢討改進。



