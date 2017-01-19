三星暫保住公子！ 韓法院駁回羈押李在鎔申請

三星手機爆炸頻傳，再加上涉入朴槿惠的閨蜜門事件，三星面臨了前所未有的危機，甚至還面臨檢察官向法院申請三星副會長李在鎔逮捕令的問題。

今(19)日，法院認定李在鎔雖然面臨行賄、挪用公款、偽證等指控，但是檢方並沒有提出足夠證據，因此認定沒有必要逮捕李在鎔，這讓三星公司大大鬆了一口氣。官方從事件爆發以來都堅決否認所有指控，法院決定公布後，立刻發表了聲明，告訴大眾「連法院都認為沒有必要羈押」。

在閨蜜門事件中，朴槿惠的好友崔順時被指控利用其與朴槿惠的關係，鼓勵或脅迫韓國大公司捐錢到她的私人基金會，以換取政府的特別待遇，因而獲利數百萬元，三星公司正是這些用錢換取政府優待的公司之一。

檢方指控李在鎔向崔順實支付了430億韓元(3600萬美元)的鉅款，藉此換取政府支持三星旗下的兩間公司併購，然而，李在鎔雖然承認支付了這筆款項，卻否認交換條件，亦即它雖然聽從崔順實之言給予了款項，卻不是為了使政府護航這次具爭議性的併購案。

特別調查小組在上週向法院請求羈押李在鎔，不過在審視了證據後，法院認為現階段並沒有必要進行逮捕，對此，反對黨表示非常遺憾，認為法院無視高漲的民意做出了錯誤的決定。

韓國媒體觀察則指出，檢方意圖一舉揭露大公司犯罪行為和朴槿惠內幕的打算，可能會因為逮捕令申請被拒絕，而被打亂了步調。

李在鎔雖然是三星的副會長，不過身為會長的父親李健熙在2014年得了心臟病後，就一直是公司實際上的掌權者，加上三星貢獻了韓國GDP的20%，身為全韓國收益最高的公司，韓國檢警體系在與其對抗時一直十分小心。

另一方面，在閨蜜門曝光後成為標靶的朴槿惠已經被國會剝奪了總統職權，現在法院正在研議她的處置方式。