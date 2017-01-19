2017年首屆「台北金雕微電影展」獲獎名單揭曉

（台灣英文新聞/台北報導）第一屆「2017台北金雕微電影展」獲獎名單揭曉，主辦單位「台灣企業永續學院」於17日舉辦頒獎典禮，共8家企業獲獎並出席受獎，藉由微電影的力量，發掘企業致力永續發展與善盡社會責任的成果或故事，呈現企業永續創新能量及多元創意溝通方式。

首屆「台北金雕微電影展」分別頒發六大獎項：最佳影片獎、優等創意獎、永續創新獎、環境永續獎、社會公益獎與公司治理獎，計有近20部微電影報名參賽，共9件作品獲獎，參獎作品不僅品質優異，且在主題選擇與拍攝技巧等均呈現相當高的水準，評選過程競爭相當激烈。

本次活動獎項獲得最佳影片獎為宏碁公司的〈向光〉，獲得優等係為新光人壽的〈阿嬤的燈籠〉、台新金控的〈認真幸福〉及台北金融大樓的〈台北101新年煙火幕後紀實〉。

台新金控的〈認真幸福〉與中華航空的〈我愛修飛機〉獲得優等創意獎，永續創新獎首獎由宏碁公司的〈向光〉掄元、中華航空的〈我愛修飛機〉及國泰金控的〈【企業永續】責任投資篇-赤道原則〉分獲優等。

社會公益獎第一名仍由宏碁公司的〈向光〉奪魁，台新金控的〈認真幸福〉與富邦金控的〈認一個希望暖一個未來〉獲得優等；最佳公司治理獎為長榮航空的〈安全因為有我〉，優等則係國泰金控的〈【企業永續】責任投資篇-赤道原則〉與中華航空的〈我愛修飛機〉；環境永續獎分由國泰金控的〈【企業永續】責任投資篇-赤道原則〉與其〈【企業永續】責任投資篇-綠色金融〉榮獲優等。

「台灣企業永續學院」簡又新院長表示，微電影與線上瀏覽已成為普遍的傳播工具，透過微電影講述歷史、故事、夢想或未來規劃等亦日漸普及，經由不同的軟硬體及行動裝置分享的影響力更是無遠弗屆且有目共睹。

身兼評審的李崗導演表示，自己也還在摸索微電影的定義，本屆參獎作品不僅能在5到8分鐘內表達出故事意象及主軸情節，且拍攝手法、劇情與內容展現等，程度水準相當不錯，令人敬佩。

台灣目前缺乏的就是文化感染力與正向鼓勵的力量，獎項的激勵就是對文創工作者的最佳肯定，也希望下一屆能有更多更好的作品出現。「台灣企業永續學院」舉辦本獎評選，除拋磚引玉外，更希望文化散播的軟實力能在台灣發光發熱。