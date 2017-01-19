日男漫畫比較戀愛文化－台灣在哪都放閃 港女「兇悍大女人」

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 一位日本插畫家在個人臉書頁面上畫了有趣的插圖，比較台、美、日、港四地的戀愛文化差異。其中，台灣情侶是四地中唯一一對「內外都恩愛」的伴侶。

日籍插畫家Yosimichi Iwhata 週二（17）日發布了臉書貼文，用簡單的四格漫畫風趣比較四個國家不同的戀愛文化，短時間內就吸引超過7000個讚、近3000則分享。

在他的漫畫中，美國人在外甜蜜，回到家裡男人卻甩女人巴掌，十足「大男人主義」。日本情侶在外以男性為尊，在家才親密。台灣情侶則是沒有地方限制，不管在哪，都放閃曬恩愛。

而香港呢？Iwhata眼中的港女「十分可怕」，內外都奉行大女人主義，男性只能順從。

Iwhata在美國出生，先後在英國、澳洲、西班牙接受教育。在他定居大阪前，曾在台灣工作一段日子，定期往返香港。Iwhata有許多香港朋友，根據他個人的觀察、跟香港友人的聊天中，Iwhata認為相較於台灣、日本兩地，香港女性較有「攻擊性」。

他舉例，先前和香港朋友搭地鐵時，他的女性朋友因為被人推撞非常憤怒。但Iwhata說：「日本女生絕對不會這樣，從頭到尾都保持安靜。」

Iwhata在留言補充了番外篇，畫出他自己的相處情況。

這篇貼文反應熱烈，各國網友紛紛回應：「覺得中肯」、「想找台灣男人」、「還真沒看過日本男女當街吵架」。但也有網友認為：「香港並非所有人都如此，有點歧視港女。」有些人則自嘲，自己連伴侶都沒有，只能當「旁邊乾瞪眼的路人甲」。

Iwhata去年的一幅漫畫也曾經廣泛流傳。他用恐龍來比喻跟日本、台灣、香港女性的散步經驗：

配上中文解釋，跟日本女生「很放鬆」、台灣女生「難控制」，跟強悍的香港女生則「被吃死死」。