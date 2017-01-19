衛報：台灣率團出席川普就職  恐危及美中關係

（台灣英文新聞 蔡佳穎/綜合外電報導）英國《衛報》報導，隨著中國先前敦促美國不能允許台灣出席川普就職典禮，但台灣最終仍成行，川普與北京當局的言辭交鋒再度升高。

報導指出，川普在去(2016)年當選美國總統不久，即在越洋電話中與台灣總統直接對談，接受其祝賀，這令中國十分不滿，18日中國外交部發言人華春瑩再表示，反對美國允許台灣派團出席就職典禮，這恐將破壞美中關係。

18日中國外交部發言人表示，「我們再次呼籲美國有關單位不能讓台灣派代表出席總統當選人的就職典禮，並不能與台灣當局有正式官方聯繫」，華春瑩更表示，「這些訊息也已傳達給美國當局與川普交接團隊。」

《衛報》報導，中國將台灣視為分裂的一省，長期以來以武力威脅，禁止台灣獨立，但這樣的立場卻遭川普反批，川普日前將中國堅持的「一個中國」原則視為美中貿易談判的籌碼。

台灣前行政院長游錫堃率團17日晚間抵達華府，18日訪問議員、召開記者會，並將出席20日的就職大典。游一行人還預定拜會美國國會議員、傳統基金會和全球台灣研究中心等智庫，外交部表示，此行將傳達出台美兩國人民與政府緊密而友善的情誼。去年台灣總統就職時，美國也有派員出席。

(延伸閱讀：川普一中政策影響美中台？ 游錫堃仍率團出席川普就職)

《衛報》報導，其實台灣多年來一直都有派團出席美國總統就職典禮的習慣，但今年川普與中國的針鋒相對升高了緊張的美中關係，也直接影響到兩岸情勢。

本(1)月才剛結束訪中南美洲行程的蔡英文總統，在過境美國時曾表示，台灣將致力於走進國際舞台，這番話激怒了北京，北京也要求美國禁止蔡英文過境停留。

日前川普更對外公開發表「一中政策是否繼續遵守端視中國表現」的言論後，中國便嚴厲警告川普，再次強調「一中政策是美中關係的基石，是沒有談判的餘地。」

在川普就職前夕，中國官營的英文媒體《中國日報》再度放話，「如果川普就職後仍(在一中政策上)一意孤行，勢將產生激烈與傷害性的互動，北京當局將不得不堅決反擊」，「這可能會付出極高代價，但卻值得讓新任美國總統了解到兩岸特殊情勢的敏感性，以及他把玩台灣牌的嚴重後果。」