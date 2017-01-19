再破紀錄！ 2016年人類歷史上最熱

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 在科學家分別於2015年、2014年宣布平均溫度持續破紀錄時，不出所料，2016年的均溫再次打破2015年的紀錄。

根據美國太空總署(NASA)與英國氣象辦公室(UK Met Office)的資料，2016年的均溫比2015年高出攝氏0.07度，雖乍看之下好像不多，甚至也符合英國氣象辦公室設下的誤差值，但是對NASA而言，這是個非常明顯的警訊，畢竟這已經是連續第三年均溫破紀錄了。

科學家表示，雖然2016年是聖嬰年也對均溫有影響，人類活動排放的二氧化碳才是最主要的因素，再加上今年聖嬰現象比過往幾年都猛烈，其實早在去(2016)年5月的時候就有一批科學家抱持悲觀想法，認為2016年均溫高過以往已經是定局。

聖嬰現象會導致部分太平洋地區，反常的湧現一股溫暖海水，不僅導致太平洋地區受到影響，全世界的氣候現象都會受到一定程度的干擾。

另一個導致2016年均溫上升的因素，是因為北極海的異常高溫，這主要是因為今年北極的冰層面積為歷年最小所致，世界氣象組織(WMO, World Meteorological Organisation)研究員Petteri Taalas指出，2016也是北極海冰有紀錄以來，最少的一次。

Taalas說，對於生態脆弱、溫度低的北極來說，全球暖化對其造成的傷害是其他地方的兩倍，這除了將改變全球氣候模式外，也會影響海流，對全球生態產生重大影響。

面對那些對均溫上升不以為然的人，英國雷丁大學的教授Ellie Highwood指出，雖然聖嬰現象的確是個重要因子，把這個現象拿掉後，2015年與2016年依舊會是人類歷史上最熱的兩年，這正說明了溫室氣體與全球暖化造成的後果，WMO也同意了此一說法。

英國氣象辦公室先前已預估，2016年的均溫將會以攝氏0.1度的誤差，較工業革命後長年均溫高出攝氏0.77度。而2016年對2015年上升的溫度，比起2015年對2014年，又高出了一點點。

就算不把這些誤差計入考量，16次破紀錄的歷史高溫中，有15次是發生在2001年之後，另外一次發生在1998年，但是仍在紀錄高溫中排名第七而已，前面六名全是在2001年後發生的。

另一個更糟的消息是，去年均溫已較工業時期前水準相比再次超過攝氏1度，且朝著歷次氣候變遷會議時各國認定最低門檻的攝氏1.5度內前進，實為一警訊。

一些研究員認為，雖然2017年應該不會再次打破高溫紀錄，它也不會太涼爽，大概還是會成為人類歷史上最熱的前五名。