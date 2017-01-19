獨裁22年還不夠！甘比亞總統拒下台 西非聯軍預備插手

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 近幾日，西南非小國甘比亞的首都班竹國際機場塞滿了各國旅客。民眾（包括本地甘比亞人）急著趕在鄰國塞內加爾軍隊進駐甘比亞前，盡快逃離境內。

顯然，以茅利塔尼亞、塞內加爾兩國為首組成的談判小組，於19日稍早和甘比亞總統葉海雅‧賈梅（Yahya Jammeh）進行的協商破裂，賈梅最終仍不願放棄他長達20多年的獨裁執政。

《英國衛報》報導，塞內加爾軍方發言人Col Abdou Ndiaye 表示，各國聯合部隊已抵達甘比亞邊境。若今日午夜政權轉移的期限到了，賈梅還不願下台，軍隊就會直搗甘比亞境內。發言人對此回應：「軍方做好萬全準備，如果甘比亞政府提不出政治解套，隨時會插手干預。」

聯合部隊軍人主要來自奈及利亞、馬利、多哥、迦納、塞內加爾，由塞內加爾領導，背後更有西非經濟共同體（Economic Community of West African States，Ecowas）支持。Ecowas 連日來亦不停呼籲，賈梅應遵循民主程序如期卸任。

甘比亞自去年12月就陷入一片政治混亂。賈梅在總統大選中輸給反對聯盟領導人Adama Barrow，反應甘比亞人民受夠他的獨裁領導，渴求民主。但賈梅卻用盡各種司法、國會途徑，意圖延長他長達22年的任期，不願承認選舉結果。

為了說服賈梅，茅利塔尼亞總統親赴甘比亞，和賈梅的司法部長進行交涉（司法部長是賈梅政府少數尚未辭職、出走國外的部長級官員。）

照理說賈梅的任期應在週三（18）日午夜截止，而反對黨成員仍存一絲希望，認為賈梅會和茅國總統Mohamed Abdul Aziz一同步出總統府，和平轉移政權。

結果顯示Abdul Aziz失敗了，賈梅拒絕對話，讓動武可能性大增。

《紐約時報》撰文指出，賈梅已下令關閉三家廣播電台，逮捕多名反對派人士。甘比亞國民大會（成員多屬賈梅勢力）週二早上更宣布，甘比亞進入為期90天的緊急狀態，讓賈梅具額外權力可延長任期。

不是所有人都支持賈梅。甘比亞軍方領導人Ousman Badjie週三表示，他不會下令自己的軍人和其他非洲軍隊作戰。Badjie 說：「這是政治紛爭，不應該讓軍方捲入。」Badjie 補充：「我愛我的人民，不會讓軍人參加這場愚蠢的戰爭。」「如果他們（塞內加爾人）進來，部隊就會像這樣」，Badjie 雙手高舉做出投降手勢。

接下來幾日，甘比亞的政治發展都值得觀察。究竟Ecowas是否真的會軍事介入甘比亞內部，以確保地區的民主化進展？但不管最終結果如何，這場賈梅引起的政治風暴早已重創甘比亞旅遊業。

旅遊產業支撐甘比亞高達18-20%的經濟收益，甘比亞旅遊協會的副執行長Sheikh Tejan Nyang 坦言：「不管賈梅何時下台，傷害已經造成了。」著眼未來動盪不安，社會瀰漫著一股恐慌氛圍。Nyang評估，旅遊產業產值可能大幅腰斬，跌到1994年賈梅發動政變時的水準，需要長時間才能重建。

各國旅客擠爆班竹國際機場，趕在衝突惡化前離境。(圖片來源：美聯社)