〈時評〉一例一休 查無漲價的隱藏版真相



一例一休後，各界質疑萬物齊漲，行政院消保處公布調查結果，只有一家業者受此影響；外界可以選擇相信這個數據，因為行政院並未查覺真正問題，也就是業者自行吸收成本，以及勞工變相減薪。



消保處針對218家餐飲業者查訪，只有12家漲價，其中一家認為與勞基法修法有關，其餘則是回應受到原物料上漲所導致。此一訪查結果，真的很有趣。因為除了政府說法前後不一致外，也出現了隱藏版、不可說的真相。



勞基法修正案通過後，行政院長林全接受專訪，曾一度強調漲價是必然的結果；但後來又說，一例一休帶動物價上漲，是一個假議題。確實，漲價是否與一例一休有關，是必須經過實證調查。



於是乎，消保處就出面調查了，只不過，這中間還有一些轉折；政府原本曾經揚言，要請漲價業者喝咖啡，雖然不到24小時，又改口說先請業者提供相關資料；但聽到業者耳裡，早已不敢輕舉妄動。



所以不難理解，調查結果出爐後，會呈現一面倒的現象。就算這份報告屬實，政府有責任面對背後可能衍生的兩種問題。



其一，是業者不敢漲價，自行吸收成本，這沒有什麼不好；但怕是只有現階段不漲，等風聲過後，還是會假借各種名目調漲，畢竟，賠本的生意沒人做，何況日子一久，若是不漲，恐怕會撐不住。



其二，是企業經營怕勞基法新制上路後，增加許多經營成本，因此，不願意讓員工加班，這與過去員工願意犧牲休假、賺更多加班費的情況相比，勞工收入反而不如從前，勞工只好量入為出，因此，不必餐飲業者調漲價格，勞工已先自動減少上館子的次數，或是選擇比過去更便宜的用餐方式。



這兩種發展趨勢，與物價都有關係，相信不是政府在推動勞基法新制的期待，重要的是，讓勞工敢消費、願意消費，就算漲價又如何？

（作者李平華，資深媒體人）