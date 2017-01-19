日本最狂！周休三日 但你的生活與健康呢？

（台灣英文新聞/台北報導）日本雇主為了改善工作與生活的平衡，以配合政府的勞動改革理念，一周放假三天已逐漸成為許多企業的趨勢，但CNN報導，這樣將原先工作五天時數壓縮到四天的工作型態，對健康恐怕產生疑慮。

《日經亞洲週刊》報導，從傳統週休二日轉為週休三日，目的是為了讓更多家中有小孩與長者需要照顧的員工，更能兼顧工作與生活，在上班日對工作更負責任，並有助於招募更多新人，緩解日本勞動力短缺的困境。

日本厚生勞動省於2015年所做的調查發現，有8%的企業允許員工一週可以休三天假、甚至更多，這個比例在十年內增長了三倍，其中肯德基就是率先領頭的大企業之一。

肯德基於2016年開始降低員工的上班時數，員工每週只工作20小時，並可自由選擇休息三天，例如週三小孩只上學半天，當天就有20人休假以方便接送小孩，公司希望這樣的新制度有助於留住更多員工。

不只速食業者，服飾業如Uniqlo和Yahoo日本也預計未來啟動周休三日的新制度。如日本護理設備公司Uchiyama Holdings將於2016財務年底開始針對全企業2千名員工實施周休三日新制，在新制度中，原有每週工作40小時的規定仍不變，但員工可以自行選擇「每週工作4天、一天10小時」的新方式替代。

由於日本年長者越來越多，但照護工作卻因為工時長、工作內容過於勞累和困難而面臨人力短缺，所以改善工作時數與型態對這類工作來說特別有幫助，公司希望這樣的改變不僅能留住現有員工，也能吸引更多對照護工作有興趣的人才。

總部位於廣島、銷售碾米相關儀器的知名大廠日本佐竹(Satake)公司，在今(2017)年夏季就會開始針對總公司和兩家分部計1,200名員工實施周休三日，預計到2018年全面實施，透過縮減不必要的會議或文件往返以提高效率，屆時將減少每週工作時數20%至32小時。

佐竹公司在全球12個國家都有分公司，希望透過彈性的工時調整鼓勵員工利用下班時間多多進修、精進自己的能力和語言。

一天工作10小時 過長工時恐有害健康

但CNN一份報導卻指出，「一週只工作四天」的型態恐怕有害人們健康。

贊成一週只工作四天的人認為，新工作型態不僅能讓員工有更多休息時間、舒展身心，更能提高生產力，員工工作有效率、又能減少每週通勤時數、降低空氣汙染，也能降低因工作時數過多而可能發生的職災，更有助於招募新人，因此包括亞馬遜、Google、勤業眾信會計事務所等都開始實施這樣的工作型態。

但CNN這篇報導的作者Allard Dembe卻認為，這種工作型態只是把每週總時數壓縮成四天，工作所需要的時間並不會因此而減少，但當一天工作時數變長，就更容易疲累、產生累積的壓力，作者引述一份研究結果顯示，一天工作超過12小時發生職業意外的機率會高出37%，每週工作超過60小時則會提高23%職業意外的發生機率。

當然不是達到一定的工作時數就會罹患這些疾病，但由於將原本分散在五天的工作時數壓縮在四天內，若平時工作就已有一定壓力，將這些壓力再擠入已經過長的工時中，恐怕對健康、心理狀態與疲累程度產生負面影響，並直接影響到工作效率。

此外，也有專家認為，其實這樣也等於其他四天都要提早一、兩小時到公司，或延後一、兩小時下班，反而更不利於親子生活，父母無法在上學前見到小孩，也無法在放學時間前往接送，甚至難以在晚上5至7點的「晚餐黃金時段」發揮親子互動的最佳成效。

因此CNN報導建議，相較於大幅度調整工作時數與天數，不如從小處著手，降低壓力、提高工作效率，就能奪回時間的主控權，達到家庭事業兩頭顧、更有彈性與自在的生活。