新光人壽「阿嬤的燈籠」勇奪台北金雕微電影展優等影片

新光人壽長期關注人口老化、少子化衝擊的社會變化，因此新光人壽於105年所推出的溫馨微電影「阿嬤的燈籠」，即是透過新光金控董事長吳東進與新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈腦力激盪共同策畫的溫馨作品，目的是提醒國人關注高齡及長期照護議題。1月17日更榮獲「2017台北金雕微電影展」優等影片獎。推出至今已超過百萬人次觀賞，獲得熱烈迴響。

新光人壽本次獲獎的微電影作品「阿嬤的燈籠」，內容講述隔代教養的祖孫情，記憶中阿嬤親手製作的「噹工啊(鋁罐)」燈籠，雖然樸實但卻是無可取代，而那段與阿嬤互相陪伴、分享的時光，在時間與光影的流動中，成為生命中一道最溫暖的光，呼應新光人壽「光無所不在 心與你同在」的企業精神。

本次擔任「阿嬤」一角的「酷斯拉奶奶」郭尚潔，即為新光人壽慈善基金會「活化歷史」專案中的長者，曾參與多部電影及劇場演出，本次也生動演繹了「阿嬤」一角，為影片增添豐富的生命力。新光人壽憑藉誠摯的社會責任理念，細膩刻劃親情，從激烈競爭中脫穎而出，獲得殊榮，除了希望透過微電影喚起大眾對長輩的關懷，也提醒大家對高齡社會更多的關注。

為發掘企業致力永續發展與善盡社會責任的故事，由台灣永續能源研究基金會及台灣企業永續研訓中心所主辦的「2017台北金雕微電影展」鼓勵企業以數位創新方式宣揚永續意識，1月17日於台北松菸誠品電影院舉行頒獎典禮，資深名導演李崗也蒞臨典禮進行跨界對談，激盪永續創意火花。

新光人壽近來在企業經營、社會責任、服務品質與金融創新等各方面屢獲多項大獎，此次獲獎也肯定新光人壽落實企業社會責任理念，推動企業邁向永續發展的初衷與努力。