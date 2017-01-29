台北燈節首度移師西門町「紅樓」 交通管制看過來！

（台灣英文新聞/台北報導）將於2月4日至12日舉辦的2017台北燈節，一改過往在花博公園舉辦慣例，今年首度移師至西門町、中山堂與北門一帶，主燈並設置於紅樓，屆時開閉幕式與嘉年華踩街活動將封閉中華路、成都路與康定路，勢必對當地交通造成巨大影響。

據了解，北市府召開道安會報，確定整個交維計畫，其中影響最鉅大的莫過於4日與12日的開閉幕，與11日的嘉年華踩街活動，西城嘉年華大遊行尤屬重頭戲，交通局屆時會封閉主幹道中華路一段長達八個小時。

交通管制將有兩個部分，其中開閉幕式將封閉主燈區（位於紅樓）兩側，也就是成都路（中華路至西寧南路段）與漢中街（成都路至中華路段），另外內江街至長沙街只維持南往北向通行，開幕當天將於下午4點至晚上8點半實施，閉幕當天則由下午5點至晚間9點半實施。

至於11日嘉年華當天，遊行隊伍將從中華路行經成都路到康定路，中華路將從中午12點就開始封閉，成都路與康定路則於下午5點封閉，一直到晚間8點才解除交管，等於有3個小時時間，整個西門町將全數封閉。

交通局表示，屆時舉辦西城嘉年華大遊行時封閉中華路，會造成寶慶路、重慶南路、衡陽路以及愛國西路至成都路的中華路塞車，提醒用路人東西向改行民權東西路、民生東西路、市民大道或和平東西路，南北向則改行建國南北路、新生南北路、中山南北路或環河南北路，避開展區周邊路段，避免塞車。

公運處表示，開閉幕舉辦期間，取消「西門市場(成都)」及「西門市場(漢中)」兩站位，計13線公車改道行駛。西城嘉年華大遊行期間，取消中華路北站等十四站位，估計有37線公車改道。

而在燈節期間(2月4日至2月12日)，中華路(忠孝西路至貴陽街路段)自行車道從中午12時至晚間11時全面禁止自行車進入，微笑單車YouBike西門站及西本願寺站暫停營運。



此外，活動展區位於捷運新店松山線北門站、板南線西門站之間，為避免周邊道路交通因塞車及耗時尋找車位而影響賞燈興致，交通局呼籲民眾使用大眾運輸至燈節會場賞燈避免開車。

上圖為2月4日和2月12日開閉幕式交通管制路線。

上圖為2月11日嘉年華踩街活動交通管制圖。