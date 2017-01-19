初一、初二國定假日遇休息日   加班費該怎麼算？ 

（台灣英文新聞/台北綜合報導）再過7日就是農曆春節連假，但由於部分民眾必須執勤上班，對此勞動部特別提醒，在新制「一例一休」上路後，農曆春節初一、初二屬於國定假日，若在這兩天加班，雇主就需給予補休與1日日薪的加班費。

1月27日到2月1日六天為農曆春節假期，其中初一、初二因碰上週六日，為大部份公司表訂的休息日，因此勞工若是在初一、初二上班，雇主就必須另外給予補休，而初一、初二同時也是國定假日，國定假日上班無論加班幾小時，雇主都必須給予1日日薪的加班費。

勞動部官員表示，初一、初二上班的勞工，當日加班費計算需依照「休息日加班」和「做1給4」計算，也就是，前兩小時每小時的加班費為平日時薪另再加給1又1/3，而後面三小時到八小時為平日時薪另再加給1又2/3，而勞工加班以4小時為一個基本單位，未滿4小時仍以4小時計算，超過4小時未滿8小時以8小時計算。

但若以輪班或排班制工作，初一、初二為員工排定的例假日，則除天災事變、突發事件等不可抗力的事由外，雇主不得要求勞工在例假日出勤，遵守不讓勞工連續上班超過六天的規定。

至於另外4天春節假期(除夕、初三至初五)上班的勞工，雇主必須依照國定假日出勤規定給予員工1日日薪的加班費，就算未滿8小時，業者也必須給予1日的薪資。



【四種加班費計算】

一般工作日加班

前2個小時每小時的加班費 = 時薪x 1又1/3

後2個小時每小時的加班費 = 時薪x 1又2/3

休息日加班

前2個小時每小時的加班費 = 時薪x 1又1/3

第3個小時~第8個小時每小時的加班費 = 時薪x 1又2/3

第9個小時~第12個小時每小時的加班費 = 時薪x 2又2/3

休息日加班有一個基本規則，以4小時為一個基本的認定範圍：

加班1小時 = 給付4小時的加班費

超過4小時 = 給付8小時的加班費

超過8小時 = 給付12小時的加班費

例假日加班

例假日當日來上班的加班費 = 1日日薪

加班未滿8小時也是要給一日的日薪，並且還要再加給一日的補休。僅限於勞動基準法第40條所列「天災、事變或突發事件」之極特殊狀況，若無該等法定原因，縱然勞工同意，亦不得於例假日工作。

國定假日加班

國定假日當日來上班的加班費 = 1日日薪

國定假日來上班就是要加給一倍日薪，就算未滿8小時也是要給一日的日薪。