友善海洋「永續年菜」吃出年年有魚團圓飯

（台灣英文新聞/台北報導）農曆新年將至，許多婆婆媽媽已在為如何準備年夜飯桌上澎湃的海鮮佳餚傷透腦筋，國立臺灣博物館推出臺灣首場以友善海洋為訴求的「永續年菜博覽會」，集合多種對環境友善的年貨食材，邀請專家達人現場教授海產選購技巧，美味、健康與環境保護一次滿足。

漁業署主任秘書繆自昌表示，期望大家以「海洋文化」取代「海鮮文化」，多利用採人工生態養殖的在地食材，例如金鯧多在箱網這個最接近大自然的環境中成長，是可以取代白錩的永續食材。

其他主推永續代表食材還有烏魚、白蝦、透抽、嘉臘等，都是注重大自然負載力且採人工養殖的海鮮，特別是“小卷”、“中卷”及“透抽”等，在臺灣沿近海資源量豐富，且大部分壽命少於1年，很適合大家選購。

臺博館館長洪世佑表示，永續的概念由來已久，《史記》記載把補鳥的四面網放開三面，只留一面的故事就是一種永續傳承的體現。「永續年菜博覽會」活動是希望以日常生活就可以實踐的方式進行生態保育，以永續觀念創造新的轉機，在保留臺灣特色節慶文化的同時，也讓地球有休養生息的機會。

在臺灣歷史中，烏魚是早期帶領漢移民來臺灣定居的主因，從「金光搶搶滾，烏魚煮米粉」等諺語，可看出烏魚是兼具文化意涵的食材。雖近年來洄游烏魚數量大量減少，但臺灣還有許多港內烏魚可成為養殖的主力來源，加上繁殖技術進步，我們兼顧生態永續的同時，仍可享有美味烏魚，可說是最可以代表臺灣數百年文化的海鮮。

紅通通討喜的蝦子也是年菜要角，過去常見的野生大明蝦族群量遽減，白蝦的人工養殖也可能對環境造成衝擊，因此不妨改選生態養殖白蝦。生態養殖是採用多物種在環境中互補的特性，以有限的水資源不用藥的模式，藉由益菌及藻類創造出來優質生產方式，是符合永續精神的海鮮。

「永續年菜博覽會」前身為臺博館2016年推出的「永續年夜飯」活動，透過宣導海鮮挑選原則、建議及避免食用的海鮮種類，提醒國人從生活面向了解海洋資源短缺的危機及永續海洋的觀念，推出後頗受好評。但館方也發現，民眾對魚種的認知、生產方式和來源了解有限，在選購時很難同步落實友善行動。因此臺博館今年特別結合責任漁業指標RFI，教導民眾如何判讀商品包裝上的分數，或透過QR Code查詢水產品捕撈海域、時間、商品資料及個人消費紀錄等資訊做為購買依據。

由中華日式料理發展協會主廚發表的永續年菜食譜，包括烏魚團圓火鍋、鮮蝦玉米可樂餅、鐵炮壽司(透抽)、酒蒸白蝦、紅燒金鯧等，即日起於臺博館官網發布（http://www.ntm.gov.tw），歡迎有興趣的民眾前往下載。