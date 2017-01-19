川普一中政策影響美中台？ 游錫堃仍率團出席川普就職

（台灣英文新聞/台北綜合報導）未因中國打壓而退縮，前行政院長游錫堃率團赴美出席美國總統當選人川普就職典禮，18日會面共和黨眾議員布魯克斯(Mo Brooks)、眾議院外交委員會主席羅伊斯(Ed Royce)，感謝美國友人對台灣公開力挺與支持。

此行盼能向美國友人傳達，美台深化經貿關係，共維亞太和平穩定，以及美國能多支持台灣國際參與的三項期待。

游錫堃在華府表示，台美關係是有史以來最好，但還是要保持低調，蔡英文總統也有特別交代「台美關係非常敏感，所以要保持低調」，布魯克斯也在Twitter上公布與游錫堃及部分訪問團成員的大合照，稱呼游錫堃為「前行政院長」，對台、美兩國人民間的堅實友誼心存感激，並感謝「台灣前行政院長」布魯克斯的到訪。

游錫堃一行除出席20日的就職大典外，還預定拜會美國國會議員、傳統基金會和全球台灣研究中心等智庫，據了解，目前在川普交接團隊擔任資深顧問的傳統基金會創辦人佛訥與亞洲部主任羅曼都會參與座談。

至於是否會見到川普未來的執政團隊，游錫堃表示，依照台美之間過去慣例跟默契，即使有見面，也不適合對外公布。

關於川普質疑「一中政策」，是否影響美中台關係，游錫堃指出，「一中政策」是美國的政策，不是台灣的政策，我方期待美國落實「台灣關係法」與「六項保證」。至於擔不擔心台灣成為川普的棋子，他表示，任何總統都是以自己國家利益為先，台灣有重要戰略價值，美台都是民主國家，有共同價值，但台灣也要看未來能幫川普政府做什麼。

歐巴馬政府的副國家安全顧問羅茲則表示，美中關係奠基於一中政策，就總體的美中關係來說，是無法協商的，也是危險的，台海危機升高帶來風險，扯進台灣只會危及雙邊關係，沒有好處。希望川普政府看見與中國進行建設性協商的價值。

羅茲表示，美中或許可以重新談判，但這是美國與全世界最大國家達成的協議，也是美國同意推動的架構。在一中政策下，美國與台灣維持有效能的關係，台灣人民繼續在自己的政治制度與經濟下受益。

中國大陸外交部發言人華春瑩18日表示，敦促美國有關方面不允許台灣當局派所謂代表團赴美參加美國總統就職儀式，但此舉並未影響我代表團赴美參加就職典禮。

游錫堃與台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、朝野立委林昶佐、陳怡潔等人17日晚間抵達華府，18日訪問議員、召開記者會，並於晚間出席雙橡園80周年晚宴。面對中國大陸打壓，游錫堃在記者會上說，美國國會中許多議員是台灣的長期友人，對台灣公開力挺與支持，未因中國打壓而退縮，兩岸關係一定要用冷靜理性態度，建立互動新模式。