Good Morning!元氣早點名 神旺飯店「伯品廊西餐廳」吃到飽

早餐就要吃得好！神旺大飯店伯品廊西餐廳於新年開春之際推出「Good Morning!元氣早點名」專案，即日起至2017年6月30日，不分平假日，凡本國居民持有效身分證件於上午6:30至8:00至飯店一樓伯品廊用餐，即可以每位NT$350 (已含服務費)的超值價格，在優雅寬敞的用餐空間品嚐精緻豐盛的早餐Buffet。餐檯菜色除了有現煮的道地台味擔仔麵、各式精緻冷盤及熱食，還有熱騰「夯」番薯、新鮮寶島水果，和由神旺飯店知名的普諾麵包坊供應拿手的各式手工麵包等，搭配香醇咖啡、鮮乳或無糖豆漿，體驗視覺與味覺的極致饗宴，為美好一天注入滿滿活力。

搶攻吃到飽市場，將戰線延伸自早餐時段的「Good Morning!元氣早點名」，不但提供早起的上班族美好晨間食光；更因開放110公分以下孩童免費用餐，在親子族群間亦獲得廣大迴響。選擇多元的精緻自助吧備有中、西式風味料理。其中，台味十足的清粥小菜和擔仔麵特別受到顧客喜愛。擔仔麵是由廚師現煮油麵，再將爽口彈牙的麵條淋上高湯與肉燥，檯邊則有油蔥酥、蒜泥、烏醋、辣椒醬等佐料，可供賓客依個人喜好調味，噴香暖胃，令人懷念的傳統古早味甦醒了晨間味蕾；沙拉區的精選時蔬搭配主廚特調多款醬汁及富於變化的冷盤料理，另有盒裝的酸香優格、營養穀片或水果沙拉，為食客補充一整天的動力來源。其他尚有果汁、香醇咖啡、鮮乳或無糖豆漿等飲品亦不容錯過。而喜愛麵包的食客更可大肆享用高人氣「普諾麵包坊」供應的手工麵包，口味多變，或甜或鹹皆迷人。

自即日起推出，2017年6月30日截止的Buffet早鳥活動，可用相當於原價53折的優惠享用多款美味吃到飽，且不分平假日，每日上午6:30至8:00適用，惟不接受電話訂位。