前國防副部長林中斌：在台中國間諜4千人

（台灣英文新聞 政治組／綜合報導）前國防部副部長林中斌近日接受陸媒訪問時指出，中國間諜在台約有4千人，顯示中國對我滲透破壞、利誘日亟，跨國性或無國界犯罪活動猖獗，嚴重衝擊我國家安全。

根據調查局統計，2008年迄今偵破的共諜案有55案，調查局認為，上述數字恐怕僅是冰山之一角。

學者研究指出，中國間諜觸角不只伸向台灣，歐美等先進國家也都是中國積極滲透刺探機密的對象，前中國駐澳洲領事陳用林和安全官員郝鳳軍向澳洲政府申請政治庇護時即透露，中國在當地間諜竟達5千人之譜。

近年來，我國最受矚目中國間諜案首推中國解放軍上尉鎮小江來台發展共諜組織，至少已建立四層情報組織，取得我國幻象2000戰機和雷達站等軍事機密，另外，前陸軍少將羅賢哲擔任駐泰國武官期間，被中國國家安全部東南亞工作小組吸收，洩漏我方軍事機密竟長達9年。

此外，前總統府參事室專門委員王仁炳，也將機密洩漏中國，使總統府首度被司法機關搜索，此外，軍情局也曾發生中國派來臥底的少校軍官李志豪，竟潛伏軍情局超過10年，這些案例都凸顯重建保防工作已刻不容緩。

在同篇訪問中，林中斌也表示，如果中國大陸內部穩定的話，不會對台使用武力，認為真正動武的可能性很低；倘若不動武，中國將迎來更長的百年盛世，倘若動武，大陸攻下台灣的時間只消不到72小時。林中斌道：「對台灣而言抵擋非常困難，台灣自己也承認，只是48小時或72小時時間的不同。」