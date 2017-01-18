多元文化教育成果領先全國 吸引越南媒體到訪

新北市政府推動多元文化成果斐然，創新的新住民教育政策引起越南當地媒體注意。今（18）日越南青年報及年輕報記者至新北市採訪多元文化教育實施情形，早上到文德國小、下午再到三重商工及新北市教育局進行採訪。新北市有多項全國首創措施，包括新住民二代培力昂揚計畫、東南亞語文競賽、7語幸福季刊及多元文化繪本等，希望在多語言和跨文化的優勢下，培育新住民二代的自信與能力，成為南向政策的頂尖人才。

到訪的《青年報》為越南官方綜合性報紙，每週越語與英語版發行量約200萬份；《年輕報》每日發行量亦達30萬份。兩大報記者今日早上抵達本市文德國小，瞭解小學階段的新住民語教學情形，並實地進入班級觀察學生越語課上課情形，校長許政順表示，文德國小近幾年申請教育局新住民語文課程補助，孩子在校進行系統化學習，回家再跟媽媽練習對談，進步快速。記者隨後參觀文德國小國際文教中心，並用越語和小朋友親切互動，孩子一口流利的越語，讓記者們都感到驚訝。

下午則至三重商工參訪，瞭解中學階段的教學情形，校長林清南表示，現在高中職生為了未來生涯發展，對學習第二外語很有興趣，因此學校開設越語課程，擔任越語老師的范垂玲來自河內，除了三重商工外，也在新北市多所學校任教，范老師曾經在臺灣電子業的越南廠擔任管理工作，她常以工作所見所聞鼓勵學生投資自己，發揮自身的優勢，為未來工作奠下基礎。