寒冬送暖 富邦期貨發起員工認捐年菜活動

富邦期貨響應財團法人政慧慈善基金會「暖暖送愛心幸福六年 捐贈年菜活動」，今年發起內部員工認捐年菜分享愛與關懷活動，在農曆年前認購101份年菜，捐贈給獨居老人、弱勢孩童及身心障礙者等弱勢朋友們，富邦期貨希望藉由支持捐贈年菜的活動，發揮富邦正向力量的品牌精神，期待有更多社會大眾共同關注弱勢議題，共襄善舉！

富邦期貨董事長楊俊宏表示，過年圍爐是年節傳統，也是家人之間傳遞愛與關懷的溫馨時刻，富邦期貨今年為第二年參與政慧慈善基金會的「暖暖送愛心捐贈年菜活動」，藉此鼓勵同仁透過實際行動參與社會公益，在歲末寒冬傳送溫暖與支持給需要幫助的弱勢族群。

政慧慈善基金會舉辦「暖暖送愛心捐贈年菜活動」已經持續第六年，年菜捐贈照顧的對象多為獨居老人、弱勢孩童、身心障礙者及偏鄉地區的居民為主，從最初關懷4個機構到今年拓展至18個單位，受贈單位包括基隆市大光兒少之家、天母聖安娜之家、桃園縣安康護理之家、新店全人關懷協會、慎修養護中心、樹仁基金會附設教養院、嘉義縣私立安仁家園、大同老人日間照顧中心(馬偕醫院附設)、社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會、新竹馬偕紀念醫院、台東馬偕紀念醫院-社會服務科、三芝區公所、新北市社會局、新北市私立大同育幼院、財團法人基督教芥菜種會附設新北市私立愛心育幼院、財團法人新北市私立榮光育幼院、財團法人天主教福利會附設新北市私立約納家園、財團法人淨化社會文教基金會附設新北市私立普賢慈海家園等。