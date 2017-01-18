Burger Lab.推出粉絲票選第一名的X.O.醬爆海鮮堡

台北天成大飯店Burger Lab.漢堡研究室，去年於粉絲團發起「挑戰最有創意的漢堡 口味任您發想」活動，由粉絲們提議最想吃的漢堡口味，最後「X.O.醬爆海鮮堡」獲得票選第一，創意開發執行主廚魏景振也著手規劃此款創新漢堡，即日起至~2017/2/28止，推出融合蝦、花枝與天成飯店集團招牌X.O.醬的「X.O.醬爆海鮮堡」，打造微辣鹹香的好滋味。另外也秉持著「解構」、「創新」與「再融合」的品牌精神，推出「印度古瑪羊肉堡」、「沙威瑪雞肉堡」、「可樂餅起司堡」等三款全新漢堡，單點NT$120起，午間套餐NT$169起，帶給喜愛漢堡的饕客全新風味。

天成飯店集團餐飲營運處營運長石益鳴表示：「Burger Lab.這個品牌在去年創立後就廣受消費者好評，也為台北天成大飯店成功吸引年輕、歐美客群，為拓展其市場，上個月起也將Burger Lab.的『千層馬鈴薯佐起士肉醬』等招牌品項，於台北市信義區創立Cosmos Bon Car行動餐車開賣，創造出絕佳的銷售成績，此次延續著『解構』漢堡元素的精神推出新款漢堡，預估將可為Burger Lab.提升業績10%~15%。」

【X.O.醬爆海鮮堡】

創意開發執行主廚魏景振表示，先前粉絲團的創意漢堡發想活動，許多口味都別具創意概念，最後票選最高的「X.O.醬爆海鮮堡」，他在嘗試了幾款食材後，最後決定以蝦、花枝為主食材，結合執行主廚先前於泰國研習廚藝的「金錢蝦餅」元素，將蝦、花枝打成漿後加入青蔥、香菜、芹菜等，現炸為海鮮漢堡排，醬汁則採用天成飯店集團招牌遵循古法手作的黃金X.O.醬，滋味鹹香微辣並混合美乃滋，提升X.O.醬爆海鮮堡整體滋味。

【印度古瑪羊肉堡】

選用澳洲羊肉製成絞肉後，採瘦肉、肥肉8：2的黃金比例，再與薑黃、綠豆蔻、肉桂、丁香、月桂、孜然、茴香、辣椒等多種香料與薑、蒜等相融合，以香料打造出獨具印度風味的古瑪羊肉漢堡排，醬汁則將薄荷葉剁碎後拌入優格當中，搭配洋蔥、番茄與美生菜，漢堡麵包同樣採用天成飯店集團內六國麵包坊自製的五穀漢堡麵包，當天現做的麵糰以水發法製作，並鋪上大量的穀物，符合現代人健康樂活的飲食趨勢，口感帶有咬勁與Q彈度，是最適合漢堡的口感。

【沙威瑪雞肉堡】

沙威瑪（Shawarma）據傳源自於19世紀的土耳其，直立式的烤爐別具特色，而且通常是長時間燒烤，後傳入阿拉伯並風行至全世界，成為一款邊燒烤邊切割的風味美食，常見的沙威瑪烤肉包括了羊肉、雞肉、火雞或牛肉等，依肉類的不同，醃料與製作方式也略有變化。

Burger Lab.此次新推出的「沙威瑪雞肉堡」，創意開發執行主廚魏景振選用雞胸肉部位，絞成絞肉後醃入小茴香、奧勒岡葉、匈牙利紅椒粉與辣椒、黑胡椒等，其中小茴香的香氣最為凸顯，醬汁則以番茄醬、美乃滋，外加一片切達起士，來襯托雞肉與醃入香料的風味，讓漢堡咬在口中就彷彿重現沙威瑪的燒烤風味。

【可樂餅起司堡】

在Burger Lab.首波菜單中，針對茹素客群設計的「和風蔬菜可樂餅堡」，此次更新升級為「可樂餅起司堡」，以馬鈴薯泥為基底加入起司，以蛋液裹上麵包粉後炸至金黃香酥，讓起士更增添可樂餅的香氣，搭配五穀漢堡麵包、牛番茄、小黃瓜與洋蔥，是喜愛漢堡饕客的另種好選擇！

在新推出的「X.O.醬爆海鮮堡」、「印度古瑪羊肉堡」、「沙威瑪雞肉堡」、「可樂餅起司堡」等漢堡之外，Burger Lab.招牌的「經典牛肉起士堡」、「經典雙層牛肉起士堡」與「米其林秘方9+和牛起士堡」也持續熱賣中。並針對上班族於午餐時段推出超值享活動，於11:00~14:00單點任一漢堡加價即可享招牌的「千層馬鈴薯佐起士肉醬」一份及飲料一杯，讓您以小資價品嚐店內熱銷人氣美味。

【經典牛肉起士堡、經典雙層牛肉起士堡】

經典漢堡必吃牛肉堡，西餐資深主廚嚴選紐澳進口牛絞肉，醃入印第安風味的香料鹽，再以手工捶打揉合成型，每塊厚度達約2.5公分的漢堡肉，入口肉嫩且香氣細緻迷人，搭配酸黃瓜、番茄、紫洋蔥與生菜，令人愛不釋手，除了單層的選擇外，更有「經典雙層牛肉起士堡」，以滿足喜愛牛肉漢堡饕客的味蕾。

【米其林秘方9+和牛起士堡】

米其林一星、義大利紅蝦評鑑三叉主廚Roberto Petza，2015年3月受邀至台北花園大酒店客座，奢華呈現義大利薩丁尼亞傳統美食，於客座交流期間，主廚Roberto Petza也傳授他自身融合薩丁尼亞島傳統醃料以及他個人廚藝，所創造的祕方香料鹽。這款「米其林秘方9+和牛起士堡」因採用米其林主廚配方而命名，搭配澳洲9+和牛醃入香料，讓牛肉本身風味更突顯，整塊5盎司、厚度達2.5公分的牛肉漢堡，與起司、牛番茄、酸黃瓜、洋蔥與法國芥末醬，濃郁鮮香滋味實不容錯過。

此款漢堡麵包則採用台北花園大酒店PRIME ONE牛排館專屬的洋蔥麵包，由六國麵包坊精心製作，以日本高筋麵粉、進口洋蔥，揉合橄欖油、酵母發酵2小時後，再烘焙20分鐘，出爐時在表層灑上些許玫瑰鹽，軟中帶有咬勁的口感，以此襯托和牛的奢華滋味。