瑞典研究：針灸可有效治療寶寶腸絞痛

（台灣英文新聞／綜合外電報導）根據瑞典的新研究指出，以針灸療法治療腸絞痛的初生兒，可減緩他們哭鬧不安情況。但各國專家批評這項研究，認為對初生兒施針治療是件相當駭人的行為，且實驗的分析方法很拙劣。

一般來說，二至六週大的初生兒，容易發生腸絞痛的問題，通常持續到六個月大時就會自然消失，如果寶寶一天至少哭三小時，一週超過三次，而且持續至少三週時間，而寶寶的身體並沒有什麼問題，極大可能就是嬰兒腸絞痛了。但導致腸絞痛的原因至今還是不明。

瑞典的隆德大學（Lund University）的研究人員對147位二到八週的有腸絞痛的初生兒進行針灸療法，研究結果發表於英國醫學期刊（BMJ）「醫學針灸」（Acupuncture in Medicine）。

研究人員將147位初生兒分為三組，第一組每在位於食指和拇指間的個穴道上扎一針，持續二到五秒，第二組在手到腳之間的穴道上扎五針，持續三十秒，兩組實驗一週進行兩次治療，共為期兩週。第三組則只進行腸絞痛的正規護理。

結果發現，和沒有針灸的初生兒相比，兩週來接受針灸的初生兒「哭鬧程度大幅減少」。報告中沒有說明確切施針在哪些穴位。

研究人員表示，這些初生兒對針灸的耐受度很高，整個時間下來共進行了388次針灸。其中200次初生兒被扎針時完全沒哭，僅有31次哭超過1分鐘，15次造成初生兒流血。

但該研究引起醫界的議論，其他醫師認為這類研究可具爭議性。針灸具侵入性，有可能會疼痛，且益處尚未獲得廣泛接受。而且有哪個父母會認為把針插入初生兒身體可讓他停止哭泣？這個概念聽起來真是奇怪。