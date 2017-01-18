適材適量適當烹飪 年節大魚大肉 健康不打折

（台灣英文新聞／台北綜合報導）距離農曆新年只剩下一周的時間，婆婆媽媽們為了讓新年期間日日有豐盛的菜餚和應景的喜氣年節食品，在採買和保存食品上也不要忽略了「食品安全」的重要性。以下提供6點食物保存和烹飪小撇步供民眾參考。

1.適量採買食材

依自家冰箱空間採買食物以免堆滿冰箱，冰溫不足，造成食物腐敗。乾料食材，小家庭儘量買小包裝而非零散無包裝食品，因無有效期限而容易誤食腐壞食品。

2.注意有效期限

選購包裝食品一定要注意有效期限，年節食品需求量大，品質管控不易，尤其禮品盒更須小心檢查食品標示，如發已逾有效日期，不可食用。

3.適當保存管理

食材或年菜宜依標示放置冷藏或冷凍庫，生鮮食材放冷凍庫前可先依一次食用量分成小包裝且為扁平狀以利解凍再放進冰箱。

散裝或開封之室溫食品，放置密封罐並寫上日期，且儘快食用完。

蔬菜可先挑除爛葉、吸乾水份，放入紙袋再外加塑膠袋，然後放進冰箱以增加保存時間。

4.適當解凍

冬天冷凍食物不易解凍，建議可放置冷藏室或以微波方式解凍，解凍後之產品應盡速烹調食用。

5.適當的加熱方式和容器

冷凍年菜宜先解凍並去除外包裝或免洗塑膠盒，放置不鏽鋼或瓷盤再進行加熱，以避免不確定品質的包裝食材溶出有害物質影響健康。

6.適當處理剩菜

年節剩菜加一些巧思，剩菜變新菜。紅燒肉類可加些新鮮白菜、木耳、菇類燒煮；香腸臘肉蒸熟後切片與高麗菜絲、紅蘿蔔絲做成涼拌菜；雞肉復熱後剝成絲加上小黃瓜，淋點芝麻醬，包成墨西哥捲餅或拌麵條食用。這些都是年節大魚大肉之後，清爽烹調的好選擇。

最後提醒民眾享受大魚大肉之餘，別忘了控制攝取量，以免增加身體負荷。心血管疾病者應注意低鹽與減少肥肉；血糖高者雖可攝取美食，但仍需控制份量，尤其糕餅甜點宜小口品嚐；腸胃功能不佳、小孩、老年人須注意不過飽、小心年糕等不易消化與吞嚥的食物。