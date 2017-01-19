〈時評〉當台灣淪為籌碼

冷戰時期，因應軍事對抗需要，台灣被美國視為「不沉的航空母艦」。冷戰結束，美國對中國採取接觸政策，掛著對中國進行「和平演變」的自欺欺人招牌，那個階段，台灣是「民主燈塔」。而今，高喊民主自由的人愈來愈少，要求麵包與工作機會的人愈來愈多，台灣對美國的價值又再改變，這回變成「籌碼」。

再過幾天就要正式就職的美國新任總統川普，雖然沒明說，但把台灣當成「籌碼」的意圖昭然若揭。他去年11月當選，12月3日就與蔡英文總統通電話，事後並主動在推特（Twitter）上發布消息說：「台灣總統今天來電恭賀我當選，謝謝！」

恭賀川普當選的各國領導人不在少數，蔡英文被特別提及，並且被川普稱呼為「台灣總統」（President of Taiwan），似乎顯示川普對台灣的友好與重視，但後續的發展卻不得不讓人心生警惕。

去年12月11日，川普在接受美國電視台訪問時，第一次提出對美國「一個中國」政策的質疑。他說：「我不明白我們為什麼必須受『一個中國』政策束縛，除非美中就貿易等其它議題達成協議」。

對此，一些人看到了川普對「一個中國」的質疑而亢奮，但更多人更重視後面一句，「除非美中就貿易等其它議題達成協議」，這是交易前的喊價，「一個中國」和台灣，都成為川普的籌碼。

前幾天，1月13日，他在接受《華爾街日報》訪問時，再度重申立場說：「一切都在談判中，包括『一個中國』政策。」並表示他不會承諾「一個中國」政策，直到他看到北京在貨幣和貿易行為方面的進展。

這是川普的再次要價，北京聽了當然很不爽，明的是嗆聲：「一個中國」不可談判，暗的是臭罵川普耍無賴，「一個中國」是雙方幾十年交往過程中簽署三項公報得來的結果，已經是中國的東西，川普現在拿回去，再擺出來討價還價，十足無賴行為。但無論如何，相信雙方已在檯面下進行交易。

川普對美國「一個中國」政策的質疑，不一定有利於台灣，因為這是他拿出來準備再賣一次給北京的東西，如果雙方談判十分融洽，誰知道他下回會贈送或再賣些什麼？在美國前總統柯林頓任內宣布對包含台獨在內的三項「不支持」之後，進一步表態為「反對」，對川普來說，也只是動張嘴皮子，說不定還能賣得大錢。

對於台灣淪為「籌碼」，蔡英文總統表示聽說過這種說法，蔡的回應是：我們也不算是一個小國家，我們應該有能力來面對這些。希望如此。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）

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