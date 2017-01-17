交通部觀光局力推 全臺樂園祭春節限定好康

為營造2017金雞年好彩頭，喔熊組交通部觀光局長帶領全臺主題樂園推出「大雞大利．樂園袋福氣」春節限定好康，只要在1月17日至2月1日加入全臺主題樂園網站會員，即可參加主題樂園福袋抽獎，包括專屬商品買一送一，還有折價優惠及限量好禮等多樣好康，不容錯過。

另外春節初一至初五至主題樂園餐廳或商店消費滿168元，還有機會獲得純金打造價值超過4萬元金雞及超夯露營好禮等大獎。

除了福袋及金雞抽獎活動外，各家主題樂園也卯足全力規劃一系列「雞年」限定優惠及精彩活動，包括西湖渡假村推出「金雞賀歲 西湖送紅包」、小叮噹科學主題樂園「雞不可失 新春魔力響叮噹」、頑皮世界「金雞報喜 動物知識小學堂」、野柳海洋世界「金雞百元玩」、雲仙樂園「金雞報喜旺雲仙」纜車及櫻花餐488元、九族文化村櫻花祭優惠580元、杉林溪鬱金香花季、東勢林場尋櫻記、江南渡假村「2017 異國嘉年華」、8大森林樂園「魔幻面具嘉年華」、泰雅渡假村「幸福狂歡祭」原住民熱鬧祭典、小人國主題樂園的「海世界」氣墊樂園、義大世界「360度全景VR 方城市」、劍湖山「VR震撼大白鯊」，以及六福村主題遊樂園12歲以下兒童免費玩、麗寶樂園初一至初五10歲以下幼童免費暢玩探索樂園。

寒假及春節連續假期人潮眾多，建議民眾多利用公共運輸系統入園，免塞車又環保，還可響應節能減碳，快安排台灣好樂園的寒假春節行程，一起到主題樂園共創美好回憶。