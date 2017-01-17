不畏市場寒流　台期貨市場連3年交易量破2億口

（台灣英文新聞 施家恩／台北報導）儘管2016年臺灣資本市場低迷，但在新商品與新制度不斷上線後，國內期貨市場去年交易量續暢旺，全年交易口數近2.5億口，連3年交易量突破2億口。

臺灣期貨交易所董事長劉連煜17日表示，臺灣期貨交易所去年推出首檔人民幣匯率選擇權、印度Nifty50期貨、歐元兌美元匯率期貨、美元兌日圓匯率期貨、調整黃金類商品契約規格、加掛高價位股票期貨小型契約、實施東證期貨三階段漲跌幅，以及新一代交易系統上線等8項新商品及新制度。在此等努力下，新商品持續挹注市場成長動能，其中人民幣匯率期貨，因兩岸貿易往來頻繁且匯率波動加大帶動避險需求，因此上市後交易活絡，在2016年成為全球同類商品中交易量第一。

期交所近年推新商品動作頻頻，積極拓展與海外資本市場的連結，提供國內投資人更多選擇，推升市場動能，包括前年底的首宗境外股價指數商品東證期貨之後，2016年11月再推出以印度國家證券交易所(NSE)旗下知名指數—Nifty50指數為標的之印度Nifty50期貨，上市後至年底這段期間，日均量達307口。

劉連煜也預告，為提供交易人更多境外指數商品，期交所目前正與芝加哥商業交易所洽談美國道瓊工業指數及S&P 500指數授權相關事宜，預計於今年5月盤後交易制度上線時併同上市。

在前述推出多項新商品、新制度等措施，期交所去年再度獲得國際專業評鑑機構肯定，包括榮獲亞洲銀行家雜誌再次評選為年度金融衍生性商品交易所，以及榮獲FOW評選為 2016年度新興市場交易所獎，可謂成果豐碩。

劉連煜表示，展望新的一年，期交所除積極發展國內股價指數、匯率類及境外指數類商品，並預計於5月推出盤後交易新制度，建構國際化及幾近全天候的交易新平台，以利投資人及時因應各種不同的國際事件下帶來的風險，提高投資人與機構之參與意願，共創雙贏。