馬航MH370近3年搜索無結果 宣告失敗收場

（台灣英文新聞/台北報導）針對失事的馬來西亞班機MH370搜索任務，澳洲、馬來西亞與中國三方當局在今(17)日下午已宣布正式中止。

這份消息是透過馬航MH370三方聯合公報發布，由負責搜索的馬來西亞、中國和澳洲交通部三方共同簽署，於馬來西亞時間下午2點宣布，公報聲明，由三方進行的搜索作業在南印度洋12萬平方公里的海下進行，耗時兩年多，宣告以失敗收場。

公報指出，在今天最後一艘搜索船艦離開海面後，仍未在指定搜索海域發現馬航MH370的遺跡，儘管運用了最好的科學器具、最先進的技術，也有來自各方專家的建議和模擬協助，「很遺憾地，最後仍未找到機身殘骸。」

公報表示，「這項宣告搜索結束的命令，並非草率決定、也絕非不難過，但儘管不斷有新的科學研究修正可能的失事地點，至今仍沒有資訊能指出殘骸確切地點。」

2014年3月8日，一架馬來西亞航班MH370預計飛往北京，在從首都吉隆坡起飛後不到一小時，便在馬來西亞和越南的海域上方失去音訊，消失在雷達上，據信墜毀在印度洋，但搜索近3年毫無成果。機上共239人，包含152位中國籍和50位馬來西亞籍。

搜索作業從2014年10月開始新一階段，從印度洋偏遠的「第七弧線(seventh arc)」周圍展開，但這一大片海域廣達160萬平方公里，實際上無法搜索，因此選定一部分約12萬平方公里的「首選區域」展開行動。

去(2016)年7月，三國交通部長了解到尋獲機體的可能性極低，由於在這12萬平方公里的海域未尋獲機體，並不代表其他海域並無結果，因此在今年1月宣布搜救行動「中止」，而非「結束」。

這項搜索任務已花費上百萬美元，但印度洋廣大的海域讓能搜索的範圍少之又少，2016年惡劣的天氣狀況又讓最後2萬平方公里的搜索作業更加困難。

但搜索也不是全然毫無進展，2015年7月在印度洋西部留尼旺島發現一片鐵片殘骸，後來證實是這架波音777的飛機襟副翼(Flaperon)殘片，後續也發現更多小型殘骸，包括在東非坦尚尼亞沿岸島嶼發現的機翼殘片。

隨著搜索任務的中止和消失的飛機殘骸，馬航MH370恐將成為歷史上最大的空難謎團之一。