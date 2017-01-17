中華電信領航業界與諾基亞合作實現Pre-5G NB-IoT行動物聯網驗證測試

中華電信致力於研發與創新服務，攜手諾基亞（Nokia）公司，領先全國於中華電信的4.5G網路上，進行NB-IoT (NarrowBand Internet of Things) 行動物聯網系統效能與應用驗證測試，開啟國內電信業者運用NB-IoT 技術連結大量物聯網裝置，加速推展台灣物聯網應用的紮根及普及。

NB-IoT是Pre-5G重要技術，具備廣大涵蓋、低耗能、低成本、可支撐大規模連結等特性，同時具備行動網路的可靠性和安全性，適合智慧讀表、智慧路燈、智慧停車等行動物聯網應用，被視為5G物聯網應用之先導技術，預計將可促進垂直應用市場發展。

此次NB-IoT技術實網驗證，中華電信聯合Nokia公司與桃園市農家合作，在戶外安裝內嵌NB-IoT 模組的智慧型感測器，蒐集大氣壓力、濕度、溫度等環境數值，用戶可在遠端進行即時環境監控與分析，有助於農凍災害偵測或分析氣候對農作物生長的影響。其他可能應用包括空氣品質監測、水質感測、寵物追蹤等。

中華電信研究院陳祥義院長表示： 「5G與4G的主要差別在於強化物與物的連結，以期擴大行動網路在各垂直行業的物聯網應用，並對社會與經濟發展帶來更多貢獻。NB-IoT是Pre-5G行動物聯網技術，中華電信秉持著為客戶走在最前面的理念，持續推動物聯網技術與應用研發，領先全國實現NB-IoT端到端網路效能與應用驗證測試，以期為客戶創造更多元的應用服務，並接軌5G。」

中華電信行動通信分公司涂元光總經理也表示：「中華電信很高興能與Nokia合作實現NB-IoT實驗網，NB-IoT可使行動網路有效地連結數量龐大的終端裝置，有助於物聯網應用多元創新發展，中華電信將持續為客戶創造更多新的價值。」