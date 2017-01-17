期交所：2016臺灣期貨市場交易量連續3年突破2億口，2017年度盤後交易開創期貨新局

105年臺灣期貨市場全年度交易量為2億4,167萬8,556口，為連續第3年交易量突破2億口。同時，105年期交所上市人民幣匯率選擇權、印度Nifty50期貨、歐元兌美元匯率期貨、美元兌日圓匯率期貨、調整黃金類商品契約規格、加掛高價位股票期貨小型契約、實施東證期貨三階段漲跌幅，以及新一代交易系統上線等8項新商品及新制度。

期交所統計，由於105年市場波動逐季減少，且證券集中市場成交值呈現衰退趨勢，致期貨市場日均量逐季下滑，105年全年交易量為2億4,167萬8,556口，日均量為99萬486口。其中期貨類商品在台指期貨及小型台指期貨商品維持成長帶動下，全年交易量較104年微幅成長1.46%，另選擇權類商品則是在台指選擇權呈現衰退下，全年交易量較104年衰退12.40%。全市場總計衰退8.63%。

就四大主力商品(臺指選擇權、臺股期貨、小型臺指期貨及股票期貨)來看，小型臺指期貨全年交易量為2,386萬4,953口，仍較去年同期成長13.53%，維持成長力道；其次是臺股期貨全年交易量為3,453萬4,902口，亦較去年成長4.46%；臺指選擇權全年交易量為1億6,734萬2,279口，較去年同期衰退12.62%；股票期貨（含ETF期貨）全年交易量為1,170萬2,885口，亦較去年同期衰退18.27%。